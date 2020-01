Oasis de verdure et biergarten l’été, les Jardineries aménagées sur l’esplanade du Parc olympique se muent en village enneigé et festif à compter de ce samedi.

Rendu possible grâce à La Pépinière Espaces Collectifs, un organisme à but non lucratif voué à raviver le cœur des communautés et à rendre les villes plus participatives, cet espace hors du temps proposera des activités hivernales gratuites pour toute la famille. Mini-glissades, parcours d’aventure, pétanque sur glace et ateliers artistiques seront l’occasion de profiter des joies de la saison froide et de se récompenser autour d’un bon chocolat chaud. Des barbes à papa seront offertes aux plus gourmands et certains soirs, le collectif Pull-Up Selecta viendra faire danser les petits et les grands.

Programmation du 18 janvier 2020 (grande ouverture)

11 h à 13 h: activités artistiques au chaud dans le chalet avec Youloune

13 h à 16 h: parcours de terrain d’aventure éphémère hivernal avec Le Lion et la souris

Distribution gratuite de barbe à papa

À partir de 17 h,les Jardineries accueilleront le collectif Pull-Up Selecta pour faire danser petits et grands jusqu’à 22 h 30.

Tous les samedis et dimanches, de 10h30 à 16h30 – ou 22h30 lors des soirées spéciales – à l’esplanade du Parc olympique, du 18 janvier au 8 mars 2020.