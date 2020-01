En novembre dernier, on apprenait la venue du Cathcart, une nouvelle halle gourmande, à la Place Ville-Marie, dans le centre-ville de Montréal. C’est chose faite: les portes ouvrent aujourd’hui.

Le concept

Le Cathcart, c’est un immense lieu de vie de 35 000 pi² avec un grand jardin inondé de lumière grâce à un pavillon de verre. Le concept est signé A5 Hospitality, une entreprise montréalaise créatrice et gestionnaire de restaurants et de bars, et conceptualisé par Sid Lee Architecture, firme responsable du grand projet de revitalisation des espaces publics de Place Ville Marie, en consortium avec Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes.

Le Cathcart s’inscrit dans le projet de revitalisation de l’Esplanade PVM, qui est le pilier du Projet Nouveau Centre, un investissement de plus de 1 G$ d’Ivanhoé Cambridge destiné à animer le cœur du centre-ville de Montréal.

La nouvelle destination gastronomique propose trois restaurants avec service.

La brasserie Mirabel, qui a à son bord le chef Nicholas Giambattisto (Caffe Un Po’Di Piu, Joe Beef), fera vibrer les papilles des gastronomes en quête de réconfort avec ses cavatelli sauce ragù au veau, porc et cuisses de canard parfaitement exécutés.

Pour les amateurs de cuisines asiatiques, cela se poursuit au restaurant d’à côté, au Akio. Les chefs Antonio Park (Park, Lavanderia, Flyjin, Kampaï) et Olivier Vigneault (Jatoba, Westwood Bar & Grill, Yuzu) sauront éveiller les sens des Montréalais avec leur shime saba tempura, une sorte de croquette de maquereau mariné qui explose de saveurs et de textures en bouche.

Pour sa part, le chef Federico Bianchi (Bottega) suggère au public du Cathcart une nouvelle pizza d’inspiration napolitaine. Cuite à moins haute température, la pâte est plus fine et a une texture plus craquante. Une expérience à tenter assis au bar du Pizza Del Fornaio.

À cette offre de restaurants avec service s’ajoutent neuf comptoirs, deux cafés et un Biergarten: