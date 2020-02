Cette année, pour la Saint-Valentin, cessez de combattre les clichés et offrez à votre douce moitié un souper romantique dans un beau restaurant de Montréal. Métro a déniché les 5 meilleurs endroits de la Métropole; où les menus spécialement conçus pour l’événement font saliver et où l’ambiance ferait même rougir Cupidon.

Ikanos

Depuis les cinq dernières années, la cuisine du chef Constant Mentzas fait vibrer les papilles des amateurs de fine cuisine grecque au restaurant Ikanos. Avec ses immenses baies vitrées, ses banquettes en cuir de couleur caramel, ses murs de briques blanches, ses poutres mi-vieillottes, mi-industrielles, son mélange de bois naturel et de teintes sombres et son magnifique bar à poissons, le Ikanos est le lieu tout indiqué pour faire charmer celui ou celle qui fait battre votre cœur à la Saint-Valentin.

Quant au menu que le chef Mentzas a confectionné spécialement pour l’occasion, il est ce qu’on pourrait dire… alléchant!

Menu 5 services pour la Saint-Valentin : 79 $

1er service

Fleur de daurade, poires, carpaccio de truffes

2e service

Queue de langouste, caviar northern divine et crème fraîche

3e service

Loup de mer grillé au josper

4e service

Steak Rossini, filet de bœuf grillé, foie gras poêlé, champignons grillés et mille-feuille de pomme de terre

5e service

Sphère de chocolat flambé, noisettes

*Un accord mets et vins est proposé à 42 $.

Tbsp.

Fraîchement ouvert dans l’hôtel W Montréal, le restaurant Tbsp. est dirigé par le chef Joris Larigaldie. Ayant peaufiné son menu d’inspiration italienne pendant plusieurs mois, le chef propose une cuisine réfléchie aux couleurs locales. Pensé par Sid Lee Architecture, le décor se décline en tons de bleu et de brun. Le plafond métallisé, les luminaires en forme de cercles, ainsi que la présence du bois et du marbre font de l’endroit un lieu à la fois chic et accueillant.

Pour la Saint-Valentin, le chef Larigaldie propose une formule à partager qui plait à tous les coups!

Menu à partager 3 services pour la Saint-Valentin : 65 $

1er service

Poires rôties au porto, purée de panais aux feuilles de cassis

Pétoncles poêlés, beurre noisette, citron et noisettes

Portobello rôti servi tiède, jus de cuisson, parmesan, magret de canard fumé

2e service

Tombée de bette à carde, noix et crème fouettée à la truffe

Caramelli de pintade, purée d’oignons caramélisés, cipollini braisés

Betteraves en croûte de sel aux fleurs sauvages

3e service

Chocolat fondant à l’Earl Grey

Mille-feuille au gingembre

Tuiles de baie fermentées

*Accord mets et vins disponible sur demande.

Portus 360

Avec sa vue imprenable sur Montréal, le Portus 360 est signé par la chef Helena Loureiro. Les banquettes orangées, la vaisselle bleue et jaune et la céramique aux mille couleurs du Portugal ne sont que quelques éléments d’un décor somptueux. En plus de promettre un tour de la ville complet en deux heures, le Portus 360 propose un voyage au pays de la morue salée et des sardines grillées, rien de mieux pour faire plaisir à son chéri!

Voyons de plus près les délices que la chef Loureiro propose pour la soirée du 14 février prochain…

Menu 5 services pour la Saint-Valentin : 75 $

1er service

Tartare de saumon fumé avec mousse de Wasabi & suprême d’agrumes

Magret de canard & chutney de canneberges

2e service… au choix

Huîtres sur glace

Espuma ponzu & champagne

Martini de Bavaroise d’oursin & caviar d’esturgeon

Saint-Jacques poêlée & foie gras

Pieuvre grillée, salade de légumineuses & coulis aux poivrons rouges

Crevettes au beurre citronné & piri-piri

Joue de porc, mousseline de pommes de terre & huile de truffe

3e service… au choix

Duo de Bar de Patagonie & Médaillon de homard

Riz aux crustacés

Osso Buco d’agneau

Surlonge grillée à la portugaise

Riz crémeux aux champignons & cuisse de canard confite du Lac Brome

4e service

L’incontournable Mi-Cuit

Moelleux au chocolat avec son coeur coulant au chocolat blanc

ou

Sphère à la vanille & aux cerises noires

À la fin…

Nectars de musée

* Un accord mets et vins est proposé à 50 $ et un accord mets et vins Prestige à 95 $.

Bistro L’Arrivage à Pointe-à-Callière

Le chef Philippe Mollé vient tout juste de faire son entrée au Bistro L’Arrivage à Pointe-à-Callière; voilà une belle occasion de célébrer la Saint-Valentin et découvrir une table nouvellement mise! Situé au deuxième étage de Pointe-à-Callière, L’Arrivage propose une salle vitrée surplombant le Vieux-Port dans un style industriel où le béton et l’acier inoxydable se marient à merveille. L’élu(e) de votre cœur appréciera la vue sur le fleuve Saint-Laurent et les bateaux qui y voguent dans ce décor moderne.

Une petite touche française dans votre soirée de la Saint-Valentin, ça vous tente?

Menu 6 services pour la Saint-Valentin : 75 $

1er service

Accueil cocktail champagne

Bouchée de mise en bouche

2e service

Toast norvégien de saumon mariné

Foie gras de canard cidre de glace, pain d’épices de la forêt boréale

3e service

Cappuccino de crevettes et maïs

ou

Ris de choux fleurs, chorizo, et champignons de la Côte-Nord

4e service

Pintade fermière au jus de truffe et petits légumes

ou

Trilogie de crustacés, et risotto d’orzo

5e service

Fromage du Presbytère, pain aux figues

6e service

Biscuit Breton, ganache Gianduja, mousseuse vanille et glace aux griottes

Mignardises

Restaurant Mélisse

Les hauts plafonds blancs ornés de luminaires sobres et de quelques verdures du Mélisse sont passés à l’histoire! Signé Lovasi, le charmant décor du restaurant a été désiré par sa propriétaire Caroline Desgagné, qui le voulait convivial et aérée, à l’image de Pinterest. En cuisine, c’est le chef Bertrand Giguère qui régale! Fraîcheur et plats de saison sont au menu, et s’accompagnent d’une carte des vins élaborée par Salomé Médam. Étudiante en sommellerie et également derrière le comptoir du Bouillon Bilk, la jeune Salomé apporte un vent nouveau à la carte des vins.

Pour la Saint-Valentin, le Mélisse a préparé un menu qui met en appétit.

Menu 4 services pour la Saint-Valentin : 72 $

1er service à partager

Huîtres au crémant

*champagne extra-brut, bistrotage, charles dufour

2e service

Cavatelli à la pleurote, flanc de porcelet, pacanes et oignons confits

*vino rosso (umbria) 2018, il rossodatavola, collecapretta

3e service

Pavé de flétan cuit au four (ipe), pouding de roquette, sauce béarnaise au beurre noisette, carottes tige, pomme de terre ratte

*vdf (loire) 2015, 1bl, noëlla morantin

4e service à partager

Paris-brest

*vdf (madiran) 2014, tanatis, domaine berthoumieu

* Menu 4 services avec les accords vins proposés : 120 $.

* Menu régulier aussi offert en formule réduite.