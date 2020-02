Prague: découvrir la capitale tchèque en trois jours

Bordée de châteaux et d’églises baroques, traversée par la Vltava, gorgée d’histoire et d’art, Prague a tout pour plaire au voyageur à la recherche de magie et de romantisme, le temps d’un saut en Europe centrale. Visite de la ville natale de Kafka où le houblon et la levure embaument et où retentissent les cloches.

Balade de nuit à Prague

Bien que la ville ne compte qu’environ 1 300 000 habitants, elle n’en est pas moins animée. Celle qu’on surnomme «la ville aux mille tours et mille clochers» bouillonne d’une activité nocturne stimulante. Pendant les mois d’hiver, il est agréable de siroter un verre de vin chaud épicé à la place de la Vieille-Ville pour se réchauffer, tout en admirant les nombreuses attractions emblématiques de l’endroit, comme l’horloge astronomique médiévale, l’église de Notre-Dame de Týn et la Tour de l’Hôtel de Ville.

En continuant jusqu’à la place Venceslas, le marcheur de nuit pourra s’arrêter à un kiosque de cuisine de rue pour un petit en-cas. L’endroit est ouvert 24 heures sur 24, et on s’y accoude en mangeant un Václavská klobása. Ce hot-dog typique de la région se compose de saucisse et de choucroute, et il s’accompagne d’une bonne bière fraîche.

Après avoir enjambé le pont Charles et admiré ses sublimes statues illuminées, on se rend dans le quartier de Malá Strana pour contempler le mur Lennon. Ce mémorial informel consacré à John Lennon recueille des hommages sous forme de graffitis. Situé juste en face de l’ambassade de France, ce mur particulier était un symbole de liberté et de paix pour les étudiants tchèques, muselés par le régime communiste et la période de la normalisation de l’après-1968.

Riche culture brassicole

L’histoire de la bière moderne dans les régions tchèques remonte à la création de la Pilsner Urquell, en 1842. Rendez-vous donc dans le quartier de Smíchov, à la brasserie Staropramen, pour y découvrir toute la richesse de la culture brassicole pragoise.

En 1989, les Tchèques ont connu la chute du communisme. Depuis, leur pays est devenu l’une des destinations touristiques les plus populaires d’Europe.

Deuxième plus gros producteur de bière tchèque, Staropramen est la seule brasserie de Prague qui permette aux visiteurs de visiter ses installations. On y apprend le processus de fabrication de la bière, qui date de 1869, mais c’est surtout son histoire qui captive. On y trouve même une reconstitution du laboratoire où a été inventée la recette originale. Staropramen exporte ses bières dans plus de 35 pays. Les Montréalais curieux d’y gouter pourront satisfaire leur envie, car elle est maintenant offerte au Québec.

La gastronomie pragoise

Alors que la dégustation de quelques Staropramen a ouvert l’appétit, il est temps de se diriger vers un petit trésor d’établissement : la boucherie Naše maso. Très «viandeuse», la gastronomie pragoise atteint son paroxysme dans cette boucherie où il est possible de manger. Mais attention, il n’y a environ que huit sièges de disponibles. C’est donc souvent debout, derrière une table haute qu’on y mange les savoureux pains de viande, boudins, joues de bœuf, pastramis, burgers au cœur bien saignant et tartares de bœuf de la maison. La nourriture est fraîche et bien apprêtée, l’endroit est d’une propreté irréprochable et l’accueil est chaleureux (ce qui est un point non négligeable, car les Pragois peuvent se montrer réservés avec les touristes).

Art et architecture

Art roman, Art Nouveau, art contemporain… Prague est le berceau de plusieurs influences artistiques qui l’ont façonnée. Les choix ne manquant pas, c’est à la Galerie nationale de Prague qu’il fallait alors s’arrêter pour découvrir l’œuvre d’un artiste pragois en résidence à ce moment : Wenceslaus Hollar, dessinateur et graveur originaire de Bohême.

Impossible de faire un saut à Prague sans visiter un château! Situé sur la colline de Hradčany et dominant la Vieille-Ville de Prague et Malá Strana, le château de Prague a été désigné comme étant le plus grand château ancien du monde par le Livre Guinness des records. Les jardins et les cours ainsi que la cathédrale Saint-Guy et la basilique Saint-Georges sont situés à l’intérieur. L’architecture de la cathédrale Saint-Guy est un exemple parfait de style gothique tchèque – à visiter sans contredit!

Notre journaliste a été invitée par Staropramen.