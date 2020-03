5 nouveautés alimentaires

Le domaine de l’alimentation est particulièrement dynamique! De nouveaux produits font leur apparition sur les tablettes des marchés régulièrement. Voici les cinq nouveautés alimentaires qui ont attiré notre attention dernièrement.

Une nouvelle famille d’italiens

Le doux arôme d’un espresso italien qui coule au petit matin n’a pas son égal! C’est pourquoi la compagnie Nespresso revampe sa gamme Intense et propose Inspirazione Italia. Comptant sept assemblages de café inspirés de la culture du café italien, cette nouvelle gamme propose deux nouveaux cafés: Ispirazione Napoli et Ispirazione Venezia. Le caramel et les notes grillées ressortent d’Ispirazione Venezia, alors que c’est une torréfaction puissante qui caractérise Ispirazione Venezia.

De 8$ à 9$ la boîte de 10 capsules, dans les boutiques Nespresso et en ligne

Le noir en barre

L’emblématique compagnie M&M’S® accueille un petit nouveau dans sa famille de produits en barre: la tablette de chocolat sucré noir. Faite de chocolat noir et contenant des mini-M&M’S® au chocolat au lait, elle vient s’ajouter aux cinq barres déjà offertes: chocolat au lait, chocolat au lait à la menthe et riz croustillant, chocolat au lait aux amandes, chocolat au lait et riz croustillant, chocolat au lait et arachides. Parfaite pour satisfaire une envie nostalgique, tout en essayant quelque chose de nouveau!

3,50$, dans les supermarchés

Pour l’amour de la cannelle

Épice vantée pour ses propriétés stimulantes et anti-inflammatoires, la cannelle est surtout un allié réconfortant pour les froides journées d’hiver. La compagnie d’épices montréalaise Kanel vient tout juste de lancer un nouveau mélange des plus gourmands, composé de cannelle de Saïgon, de noisettes et d’amandes rôties, de noix de coco râpée, de sucre d’érable et d’une pincée de sel rose de l’Himalaya. À saupoudrer sur un thé chai ou un gruau chaque matin!

14$, dans plusieurs points de vente à Montréal et en ligne

Légumineuse chocolatée

Le nouveau Délice au chocolat noir est probablement l’un des plus beaux produits alimentaires de l’entreprise Fontaine Santé (après la trempette aux épinards, bien sûr)! Fait de pois chiches, de poudre de cacao, de purée de dattes et de sirop d’agave, cet hummus dessert peut être tartiné et utilisé en guise de trempette pour les fruits, ou encore servir de glaçage pour les gâteaux. Il est crémeux, très chocolaté, et 100% végétalien.

5$ dans les supermarchés

Bon pour le bedon!

La Maison Riviera lance un nouveau kéfir au lait de coco! À base de plantes, la nouvelle boisson fermentée

est offerte en trois saveurs: vanille, nature et framboise. Crémeux et onctueux, les kéfirs se substituent fort bien au lait dans les céréales et les smoothies. Excellente source de protéines, de vitamines A, B12 et D, et contenant 2 milliards de probiotiques par contenant, cette boisson permet au microbiote de se réveiller en douceur, et ce, sans importuner les intestins intolérants au lactose et en accommodant les végétaliens.

6$, dans les supermarchés

This slideshow requires JavaScript.