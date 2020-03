Tisanes printanières

Pour soutenir l’organisme dans le dernier sprint de l’hiver, la nouvelle gamme de thés et d’infusions de David’s Tea offre une variété de saveurs réconfortantes aux nombreux bienfaits.

Parmi ses principaux ingrédients, on apprécie le poivre de Cayenne et le thé Oolong pour la digestion, l’eucalyptus et la menthe poivrée contre les petits maux de l’hiver, les racines de valériane et la camomille pour la détente, les fleurs d’hibiscus et les baies de goji pour l’éclat du teint ainsi que le matcha et le guarana pour la vivacité.

Coup de cœur

Les mélanges Reishi détente et Tulsi tranquillité ont été les coups de cœur de notre journaliste pour leurs notes fruitées et gourmandes et leur absence de caféine.

Le premier met à l’honneur le champignon reishi et des baies d’argousier, connus pour leurs effets énergisants sur l’organisme. Le second se compose de tulsi (aussi appelé «basilic sacré») et de fruits du rosier, réputés pour son action anti-stress.

Ces deux nouveautés sont vendues en série limitée.

Une série de nouveaux accessoires aussi pratiques que tendance viennent compléter cette gamme de breuvages vivifiants. Les tasses design avec couvercle pour garder l’eau chaude, les théières individuelles avec infuseur intégré et autres thermos colorés sont des indispensables à (s’)offrir pour rester hydraté toute la journée.

Infusions

à partir de 9$ les 50 g

Accessoires

à partir de 12 $