Célébrer le riesling

Sortez les coupes à vin: la Journée nationale du riesling aura lieu le 13 mars, et il faut arroser ça!

Créée l’an passé par l’association commerciale Deutsches Weininstitut (DWI), aussi connue sous le nom de Vin d’Allemagne, cette journée est un hommage annuel dédié au noble cépage qu’est le riesling.

La naissance

Le choix d’une date pour célébrer un vin ou tout autre produit est souvent arbitraire, mais il n’en est rien dans ce cas-ci. Elle est fondée sur la première preuve de l’existence du cépage riesling: une facture datée du 13 mars 1435. Trouvé dans la poutre d’une cave de Rüsselsheim, dans la région de Rheingau, le document adressé au comte John IV de Catzenelleboggen fait mention de six vignes de riesling plantées dans le vignoble d’une vinerie de la région. Il présente la variété sous le nom de riesslingen, une appellation courante à l’époque, qui a évolué pour devenir riesling un siècle plus tard.

Le cépage

Le riesling bénéficie d’une grande réputation. Plusieurs le décrivent comme le meilleur vin blanc du monde. Il est vrai que le raisin riesling produit une étonnante gamme d’arômes raffinés de citron, de pêche, de poire et de fleur blanche, tout en conservant une fraîcheur et une minéralité sans nom! Le riesling se cultive dans les climats frais; il réussit à y prospérer, car il a développé une résistance au gel. En regardant les grappes compactes de petits raisins sur les vignes, on peut même croire qu’ils se serrent ainsi pour se tenir au chaud.

L’équilibre

Le riesling est le préféré des gens au cours des chaudes soirées d’été, et ce n’est pas pour rien : c’est un produit d’une vive acidité. À vrai dire, peu de cépages conservent tant d’acidité en mûrissant. Cela procure une fraîcheur sublime en bouche. Ce taux d’acidité élevé permet aussi d’en faire des vins liquoreux. Ceux et celles qui conservent le mauvais souvenir d’un vin trop sucré auraient avantage à tenter l’expérience de nouveau, avec un bon riesling sec cette fois.

Suggestions

Axel Pauly Tres Naris Riesling Mosel 2017

Les beaux reflets verdâtres qui se dessinent dans la robe jaune clair de ce riesling sont superbes! Le nez se fait doucement envahir par les fruits frais. En bouche, les épices et les fruits juteux telle la pêche dominent sur un fond minéral. Acidité vive.

22$, à la SAQ

Reh Kendermann Vom Kalkstein Riesling 2018

Sec, ce riesling est une bonne option pour ceux qui n’aiment pas les vins trop sucrés. La minéralité est légère. Les notes de lime, de pomme verte et de melon miel se structurent autour d’une acidité robuste. Il accompagne bien une panoplie de plats.

19$, à la SAQ

Thorle Dry Riesling Rheinhessen 2017

Le citron frais et la pêche blanche s’harmonisent parfaitement dans ce riesling sec. Riche de reflets dorés et d’un nez expressif, il distille des notes de fleur blanche et de pomme verte. En bouche, une agréable salinité persiste en longueur.

23$, à la SAQ

This slideshow requires JavaScript.