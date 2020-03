Délicieuse collaboration

Un brunch «nouveau genre» débarque dans le Village! Le Blossom, restaurant japonais célèbre pour son arbre iconique, et le Passé Composé, restaurant français reconnu pour ses copieux déjeuners, ont décidé de s’unir pour offrir un brunch français/néo-japonais.

Depuis son ouverture en 2017, Le Blossom a connu un immense succès grâce à sa cuisine japonaise, ses sakés de grande qualité et son célèbre cerisier en fleurs. Imaginé et dirigé par Dan Pham et The Lucky Belly Group, Le Blossom s’associe au chef Arnaud Glay, du bistro Le Passé Composé, pour offrir une expérience de déjeuner novatrice aux Montréalais: les brunchs plus-que-parfait.

Expérience gustative

Tous les samedis et dimanches à compter du 14 mars, les amateurs de brunch pourront se régaler de plats de type fusion créés par les chefs Arnaud Glay et Viet Truong, comme le Chicken & Waffles, des gaufres maison au gingembre et à l’ail confit recouvertes de poulet Karaage, de wakamé, de miel au miso et de daikon, ou encore le Poché & Canard, une galette de riz panée sur laquelle trône un magret de canard saignant, une sauce veloutée au soya, des oignons caramélisés, des champignons shimeji et shiitake, des edamames et un œuf poché bien coulant.

Les mordus de sucré pourront quant à eux se rabattre sur le Pain doré Plus-Que-Parfait, façon Passé Composé, un pain perdu frit au panko accompagné de sirop d’érable et de yogourt à la citronnelle et au sésame noir, ou sur les crêpes soufflées au matcha.

Fait rare dans la métropole: il est possible de réserver sa place au brunch plus-que-parfait.

Se désaltérer

Côté cocktail, encore une fois, le mariage est réussi! Le Yuzu spritz, fait de St-Germain, de saké, de sirop de yuzu, de prosecco et de soda, est d’une fraîcheur digne du mont Fuji, et le Bloody Blossom, composé de gin, de saké, de jus de citron, de jus de tomates et de palourde, possède toutes les qualités requises pour satisfaire un assoiffé du matin. Et pour ceux et celles qui aiment leur classique Mimosa à l’heure du brunch, il est possible d’en consommer à volonté pour 25$.

Un mariage naturel

La collaboration entre Le Blossom et Le Passé Composé, populaires restaurants situés tous deux dans le Village, s’est faite naturellement. Comme l’explique Arnaud Glay, «Le Passé Composé fait partie du quartier depuis 2010. Nous avons senti qu’une association entre voisins du Village était la bonne chose à faire». Qui plus est, le brunch plus-que-parfait ne sera pas éphémère. Dan Pham a en effet l’intention de le voir évoluer au fil du temps et de faire du Blossom un endroit où il fait bon déjeuner.