5 adresses où fabriquer et réparer

Nés de l’envie de partager des savoir-faire et de découvrir la fierté du fait main, ces cinq lieux vous offrent les ressources pour apprendre à faire les choses vous-même.

Un espace pour créer

Dans la Petite-Italie, l’atelier des Affûtés offre tout l’espace et les outils dont vous avez besoin pour réaliser vos projets. Couture, ébénisterie, plomberie, électricité : ces savoir-faire vous sont rendus accessibles dans un atelier spacieux qui laisse toute la place à la créativité.

Les Affûtés

6552, boul. Saint-Laurent

les-affutes.ca

Des outils à louer

Parce qu’acheter une perceuse pour fixer un tableau au mur n’est pas très rentable, La Remise met à la disposition de ses membres une bibliothèque de plus de 1000 outils. Et pour aller plus loin, trois espaces d’ateliers sont offerts sur place: réparation de vélo, travail du bois et couture.

Bibliothèque d’outils La Remise

8280, boul. Saint-Laurent #411

laremise.ca

Du pain fait main

Acheter son pain à la boulangerie, c’est bien, mais apprendre à faire son pain avec le boulanger, c’est encore mieux! C’est ce que propose la boulangerie-pâtisserie Pain à tartine, située dans le Village. En trois heures, le boulanger vous donnera tous ses conseils pour réussir votre pain à la maison.

Boulangerie Pain à Tartine

1271, rue Ontario Est

painatartine.com

Vaisselle artisanale

À la fois café, boutique et atelier de céramique, Les Faiseurs est un lieu parfait pour les amateurs de belles choses et d’artisanat. Ses ateliers d’initiation au tournage vous permettront d’apprendre les bases de la poterie et de fabriquer votre propre bol.

Les Faiseurs

6564, boul. Saint-Laurent

lesfaiseurs.ca

Mécanique communautaire

Alors que la saison du vélo arrive à grands pas, on se sent parfois démuni à l’idée de devoir réparer son vélo soi-même. Inclusif et pédagogique, Santrovélo s’est donné pour mission de nous rendre autonomes dans l’entretien et la réparation de nos bicyclettes.

Santrovélo

111, rue Roy Est

santropolroulant.org