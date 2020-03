Montréal est DIY: Les Affûtés, un espace pour créer

Avec «Montréal est DIY», Métro vous emmène à la découverte d’initiatives montréalaises dont le but est de d’apprendre à se servir de ses mains.

Nés de l’envie de partager des savoir-faire artisanaux, de découvrir la fierté du fait-main ou motivés par l’idée d’offrir une alternative à la consommation d’objets produits en masse, les lieux que nous allons visiter offrent les ressources nécessaires pour faire les choses par soi-même.

Menuiserie, couture, céramique, cuisine et réparations en tous genre, à travers cette série de vidéos, Métro vous propose un tour d’horizon de ce que Montréal a à offrir aux esprits créatifs, aux bricoleurs et aux curieux.

Les Affûtés, un espace pour créer

Pour ce premier épisode, nous avons rendu visite aux Affûtés dans la petite Italie, où Michael, le fondateur, nous a accueilli pour nous présenter les lieux.

Dans la vitrine qui donne sur le boulevard Saint-Laurent, on peut voir toutes sortes d’objets fabriqués à la main: luge en bois, panier en rotin, planche de skate, sac à dos etc. Autant de créations réalisées sur place qui reflètent le très large panel de cours et d’ateliers d’initiation qu’ils proposent.

«Même en étant complètement débutant et en ayant jamais tenu une perceuse, on a le droit de venir.» – Michael Schwartz, fondateur des Affûtés

Depuis l’ouverture de l’atelier en 2018, Michael et ses complices sont animés par l’envie de rendre accessible à tous le travail manuel. Les cours et ateliers qu’ils proposent couvrent donc tous les domaines. On peut y apprendre à «Faire un trou dans mur sans tout détruire» ou encore à «Coudre un pantalon de pyjama».

«Il y a vraiment cette logique de savoir faire avec ses mains et l’idée de devenir autonome», nous explique Michael.

En effet, il est aussi possible de venir profiter de l’espace et des outils pour réaliser ses propres projets sur place tout en bénéficiant des conseils d’experts du bricolage.