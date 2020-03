Crise du coronavirus: des trucs pour économiser au quotidien

La crise sanitaire liée au coronavirus qui sévit actuellement nuit à bien des gens et l’une des principales conséquences liées au confinement est l’appauvrissement de la population. Plusieurs ont perdu leur emploi, d’autres ont vu leurs heures de travail et leur salaire réduits… et les perspectives à court et à moyen termes ne sont pas réjouissantes. Alors, comment économiser et s’en sortir financièrement?

Le couponnage

À une époque (pas si lointaine d’ailleurs), on trouvait des coupons rabais à découper dans les circulaires d’épiceries. Cela permettait aux consommateurs de réaliser des économies sur ses achats d’aliments, de produits de beauté et de nettoyage. Même si cette façon d’économiser s’est transformée avec le temps, le couponnage existe encore, et il peut faire économiser gros. Il suffit d’ouvrir l’œil pour les repérer!

Où trouver des coupons rabais en 2020?

Dans le Publisac

Chaque semaine, on y trouve des coupons pour une vaste game de produits à usage quotidien, comme des aliments, des produits nettoyants et des articles pour la maison et la famille. À éplucher de A à Z pour dénicher des aubaines avantageuses! En ligne

Il est aussi possible de naviguer sur la Toile pour dénicher des coupons rabais à imprimer ou à télécharger grâce à une application mobile. Voici une liste des sites les plus courus pour repérer les meilleurs rabais :

Remise en argent sur l’achat en ligne

Cette nouvelle façon d’économiser sur ses achats rejoint beaucoup les amateurs du magasinage en ligne. Le principe est simple : le consommateur s’inscrit gratuitement sur un site spécialisé dans les remises en argent comme Amikash. Il accède alors aux sites Internet des détaillants partenaires pour effectuer ses achats.

Des remises en argent lui sont ensuite envoyées par la poste sous forme de chèque.

L’expérience de magasinage en ligne n’est presque pas changée; l’acheteur magasine sur les sites de ses détaillants préférés et les prix sont les mêmes. La seule différence est qu’il doit se rendre sur le site spécialisé dans les remises en argent avant. Un petit détour qui vaut la peine, car les remises monétaires varient de 1 à 35 %. Et les détaillants affiliés sont variés; des entreprises locales comme nationales de différents secteurs : beauté, vêtement, sport, voyage, électronique, alimentaire, etc.

Certains sites proposent des remises en argent en échange d’une photo d’un reçu d’épicerie via leur application mobile. D’autres offrent des programmes de points récompenses et envoient des échantillons gratuits et des cartes-cadeaux par la poste. Les façons d’économiser sont aussi variées qu’intéressantes!

Les sites Web de remise en argent sur achats les plus populaires

Circulaires numériques

Repérer les spéciaux dans les circulaires de magasins a toujours été une bonne façon de réaliser des économies. Grâce à l’ère numérique, cette méthode a été bonifiée et propose aux consommateurs des options de repérage automatique. Plutôt que d’éplucher les sites des magasins un à un à la recherche des meilleures offres, il suffit de se rendre sur un site qui héberge l’ensemble des circulaires. De plus, il est possible d’affiner sa recherche afin de trouver l’endroit où l’article désiré est le moins cher. Vous cherchez du papier hygiénique? Tapez-le dans votre recherche et les circulaires où il est en spécial vont apparaître!