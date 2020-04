Le Québec dans son assiette… du lever au coucher!

«Manger local, acheter bleu, encourager les producteurs d’ici»… Autant d’expressions vues et entendues dans les médias ces dernières années qui se sont récemment multipliées à vitesse grand V. En effet, depuis le début de la pandémie, les Québécois ont réalisé que la consommation locale est bénéfique non seulement pour l’économie, mais aussi parce qu’elle instaure un esprit de communauté et d’entraide au sein de la population. Voici donc une liste de produits 100% du Québec à mettre sur la table matin, midi et soir.

Déjeuner

À tartiner

Texture onctueuse, goût riche, arômes caramélisés… Ce dulce de leche au lait de chèvre confond les sceptiques. Produit par une entreprise familiale de la région de Bellechasse, près de Québec, ce produit unique charme dès la première lichette.

Caramel au lait de chèvre, Les Douceurs caprines, 5$, sur lesdouceurscaprines.ca

Plaisir salé

Que serait un déjeuner sans bacon? Ce n’est pas qu’une simple tranche mince de bacon que l’entreprise québécoise F. Ménard vous propose, mais un steak de bacon! Sa coupe épaisse procure une texture viandeuse incomparable en bouche.

Bacon tranché style steak, F. Ménard, 6 $, chez IGA

Dîner

Vive le végétal !

L’offre pour les produits à base de végétaux a explosé dernièrement. La saucisse végétale faite à partir de plantes à saveur de vin blanc et d’échalotes promet un hot-dog à l’européenne des plus savoureux.

Saucisse végétale vin blanc et échalotes Vegeat, dans les supermarchés

Trio indispensable

Impossible d’imaginer un hot-dog sans le traditionnel trio ketchup, relish, moutarde! La société québécoise Canada sauce propose donc ces trois indispensables en version «fait maison». Savoureux et bien de chez nous.

Ketchup aux tomates, relish et moutarde préparée, Canada sauce, 5$ chaque bouteille, dans les supermarchés

Souper

Héritage fumé

Situé dans les Cantons-de-l’Est, le fumoir Gosselin en est à sa troisième génération de fumeurs. La texture givrée du saumon fumé au miel et son goût sucré-salé vous promettent un souper haut en saveurs.

Saumon fumé au miel, Fumoir Gosselin 9$, dans les supermarchés

Parfums d’Afrique

Cette entreprise mont- réalaise cuisine d’authentiques plats africains, mais avec des aliments d’ici. Ce ragoût africain propose un repas végétalien savoureux fait de lentilles, de courges, de lait de coco et d’épices.

Ragoût africain, Évivi 9$, à la fromagerie Atwater

Nouveautés

Fraîcheur absolue

L’équipe Duvernois Esprits Créatifs lance un nouveau gin au melon d’eau parfait pour l’été! Le romeo’s gin X est cocréé avec l’artiste québécoise Miss Me. «À travers mon travail, je célèbre la femme différente et libre. Le X symbolise le droit au «non» féminin. Par contraste, le rose revendique le choix de se définir.», explique Miss Me dans un communiqué.

Quant au gin, c’est la fraîcheur du melon d’eau et du concombre qui surprend le palais en premier lieu. Le distillat de melon d’eau, combiné aux arômes de baie de genièvre, de lavande, d’aneth, de citron et d’amande, font de romeo’s gin X un alcool fruité, parfaitement équilibré et délicieusement rafraîchissant.

Romeo’s gin X, 40 $, à la SAQ

Divine rusticité

Autre nouveauté, autre gin! Élaboré par l’Absintherie des Cantons, le gin Wendigo est aromatisé aux baies d’argousier. Ce petit fruit du Québec donne beaucoup de caractère à l’alcool. Rustique et boisé, une dizaine d’ingrédients le composent dont la coriandre, l’angélique, la bergamote, l’iris, l’écorce de réglisse, la camomille et la cardamome. Son amertume est prononcée et l’acidité de l’argousier procure une longue finale en bouche.

Quant au goût des baies de genièvre, il est présent sans être étouffant. La présence de verveine ajoute un côté herbacé et une touche citronnée qu’on adore!

Gin Wendigo, 36 $, à la SAQ