Du nouveau dans l’assiette: trois produits alimentaires à découvrir!

De nouveaux produits alimentaires font constamment leur apparition sur les étals de marché. En voici trois qui ont retenu notre attention cette semaine.

Un classique d’enfance réinventé

Si vous êtes comme moi, vous avez probablement déjà mangé une boîte de «nibblets» à la cuillère à même la «canne». L’entreprise Del Monte présente trois nouveaux mélanges de maïs prêts à servir. Gagnants du prix DUX 2020 dans la catégorie Produit en ébullition – Grande entreprise, les mélanges de maïs se déclinent en trois styles:

Méditerranéen

Un mélange d’olives vertes et noires, de maïs et de poivrons rouges.

Mexicain

Un mélange de maïs, de poivrons rouges et de piments chili.

Sud-ouest

Un mélange de maïs, de haricots rouges et de poivrons rouges.

Offerts dans les supermarchés, 1,89$, les 398 ml.

Une pincée de bonheur

Kanel est une entreprise montréalaise qui conçoit des mélanges d’épices gourmands et éclatés, et ses deux créatrices arrivent avec une nouveauté pour le printemps. Le mélange Bloc du Boucher est composé de champignons porcini, de grains de poivre noir, d’ail piquant et de gros sel de mer. Riche en saveurs, il est parfait pour la saison du barbecue qui commence à se montrer le bout du nez. Comme son nom l’indique, le mélange Bloc du Boucher rehausse à merveille les viandes à griller, mais il donne aussi un petit goût de «revenez-y» à un plat de pâtes à la crème. Un petit bijoux parmi l’offre de produits alimentaires!

Bloc du Boucher sera offert à compter du 12 mai, au coût de 13$, sur kanel.com

Vingt ans, ça se fête!

L’Éphémère d’Unibroue fête ses 20 ans cette année et pour souligner l’occasion, la brasserie présente une belle nouveauté: l’Éphémère Baie d’argousier. Ce petit fruit rustique d’une jolie teinte orangée confère un caractère à la fois acidulé et amer à la bière. La fraîcheur est donc au rendez-vous! Son profil aromatique est complexe; on y perçoit des notes d’agrumes, d’ananas et de fruit de la passion. Selon Sylvain Bouchard, sommelier en bières pour Unibroue, l’acidité de la baie d’argousier s’accorde parfaitement avec les huîtres, le foie gras poêlé, le poulet au citron et le fromage de chèvre.

L’Éphémère Baie d’argousier est offerte pour un temps limité en formats de 750 ml, 6 x 341 ml et en fût.

Bloc du Boucher Mélange de maïs L’Éphémère Baie d’argousier