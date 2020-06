Un pique-nique au parc aussi délicieux qu’au resto!

Avant de retrouver les terrasses de nos restaurants préférés, pique-niquer au soleil dans un parc semble être une bonne idée. Ces six adresses se situent à proximité d’un parc et proposent des formules «pour emporter» ou des paniers à pique-nique.

Parc Jarry

Pendant le confinement, Le Diplomate, situé à 10 minutes à vélo du parc Jarry, propose un menu épuré composé principalement de 1 ou de 2 plats, de salades et de délicieux sandwichs. Club canard, homards et chrysanthème ou encore légumes grillés avec mayo à l’ail… le concept est parfait pour un lunch sur le pouce avec une horchata maison ou une bonne bouteille de vin. Mention spéciale pour leur compte Instagram!

Le Diplomate, 129, rue Beaubien Ouest

Canal Lachine

Que diriez-vous d’une pizza du Elena à déguster au bord du canal Lachine au soleil couchant? L’image fait rêver et le menu du fameux restaurant de Saint-Henri aussi. On craque pour la pizza Margherita, La Sublime, la Diavolo 2.0 et, évidemment, pour la Kevin McCallister, avec un vin nature s’il vous plaît. À noter qu’il est possible de prendre des pizzas Margherita surgelées à réchauffer à la dernière minute pour les sorties improvisées, juste au cas où…

Elena, 5090, rue Notre-Dame Ouest

Parc Laurier

À quelques coins de rue du parc Laurier, sur l’avenue du même nom, se trouve un petit trésor pour nos papilles: Byblos le Petit Café. Il n’y a pas si longtemps, on s’y rendait pour un brunch iranien fastueux et surtout, pour leur incomparable, merveilleuse et fantastique omelette au fromage feta. La bonne nouvelle, c’est que celle-ci est disponible en commande. Très fortement suggérée!

Byblos le Petit Café, 1499, avenue Laurier Est

Parc Lafontaine

Ici, pas de tergiversation, car la bouffe et les bières artisanales sont excellentes pour un apéro entre amis au parc Lafontaine. Le Réservoir propose des canettes de leurs meilleurs crus, une IPA agrumes par exemple, avec quelques petits plats parfaits pour grignoter : incroyables accras d’aiglefin, guédilles de crevette ou carrément leurs deux paniers à pique-nique à partager, en options végétarienne aux saveurs orientales ou poulet frit.

Le Réservoir, 9, avenue Duluth Est

Parc de la Petite-Italie

Classique d’entre les classiques, le pique-nique de la Dinette Triple Crown est offert en version limitée pour le moment, vu sa récente réouverture en formule «pour emporter». Leur poulet frit est toujours renversant, et en plus il est accompagné d’une salade de chou crémeuse et d’un petit pain au babeurre parfait pour tremper la sauce gravy. On termine sur une note sucrée avec un bon biscuit au chocolat.

Dinette Triple Crown, 6704, rue Clark

Parc Jeanne-Mance

On craque depuis toujours pour les scones au cheddar qui sont à tomber, mais aussi pour le sandwich déjeuner ou celui aux œufs, et le Fairmount Bagel (au gravlax de truite, excellent!) du si mignon Arts Café du Mile-End. On remplit le sac à dos, on enfourche sa bicyclette et direction le parc Jeanne-Mance pour une escapade gourmande en deux temps trois mouvements, le temps d’un bel après-midi d’été.

Arts Café, 201, avenue Fairmount O.

Le Diplomate Elena Byblos le Petit Café Dinette Triple Crown Arts Café