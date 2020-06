On boit quoi?

Voici les coups de cœur de la rédaction pour se rincer le gosier cette semaine.

Romeo’s gin spritz

Le petit dernier des prêts-à-boire de romeo’s gin fera le bonheur des amateurs de boissons d’été légères et pétillantes. Fait de gin, de soda, d’orange sanguine et de rhubarbe, le cocktail n’est pas un spritz en soi, mais s’en inspire fortement. Riche en agrumes, moins amer qu’un spritz traditionnel et tout aussi rafraîchissant, ce prêt-à-boire se boit tout seul! Le visuel est signé par l’artiste MEKA, mettant en lumière son œuvre Keep Pushing.

15$ pour 4 cannettes, à la SAQ

Fleur bleue

L’Absintherie des Cantons, une microdistillerie familiale située à Granby, s’est inspirée d’une recette franco-suisse datant du XIXe siècle pour distiller cette absinthe blanche. Plus douce que l’absinthe verte, la liqueur est faite de la mythique Artemisia Absinthium et d’une douzaine autres plantes. En le diluant goutte à goutte à travers un cube de sucre, le délicat alcool libère des arômes de fenouil et d’anis.

55$ à la SAQ

Glenmorangie original

Ce simple malt est produit dans les plus hauts alambics d’Écosse. Résultat? Un sublime whisky embaumant les agrumes, les pêches et la vanille. Vieilli au moins 10 ans dans d’anciens fûts de bourbon, faits de chêne blanc américain, l’alcool est crémeux, ample et rond en bouche. Cette texture soyeuse lui confère un goût de vanille, d’amande et de miel avant une finale délicate et persistante d’orange et de pêche.

68$, à la SAQ Maryse Deraîche

This slideshow requires JavaScript.