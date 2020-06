Boba Boba: nouveau«thé» perlée pour se rafraîchir tout l’été

En cette période caniculaire, il n’y a rien de mieux que d’aller se rafraîchir au nouveau comptoir Boba Boba qui vient d’ouvrir sur Sainte-Catherine! Ce qu’on y trouve? Des thés aux perles de tapioca préparés par nul autre que le célèbre mixologue Lawrence Picard.

Depuis le 9 juin dernier, Lawrence Picard et son associé Yann Lévy (Gokudo, Escondite, Koa Lua, Hanzo, Biiru, etc.) proposent aux Montréalais assoiffés des thés aux perles (bubble tea). Originaire de Taïwan, la boisson est un mélange de thé froid et de lait (ou de boisson végétale) parfumée avec diverses saveurs et additionnée de boules de tapioca noires. On la consomme avec une paille de gros diamètre afin d’aspirer les perles de tapioca.

Les deux professionnels du monde de la restauration et de la mixologie souhaitent amener leur expertise dans la conception des boissons afin d’en faire des thés de haut niveau. À cet effet, les ingrédients utilisés sont de grande qualité, comme le matcha Uji de dégustation qui a un pouvoir d’émulsion puissant et une texture veloutée, ou encore le sucre noir, qui est un sucre japonais non raffiné aux notes de réglisse et de cacao.

Et si la qualité des ingrédients n’est pas un incitatif à goûter aux thés, un coup d’œil au menu le sera assurément. Les amateurs de parfums floraux succomberont au Teachi, qui se compose de thé au jasmin, de litchi, de sirop de roses, de fleurs séchées et de bobas au sucre de palme. Quant à ceux qui aiment les saveurs sucrées, le Susuwatari avec son thé au sésame noir, son lait de riz, ses poires, sa sauce au chocolat et ses bobas au sucre noir répondra à tous leurs désirs.

Boba Boba est ouvert du mardi au dimanche, de midi à 21h. Il se situe au 1972, Sainte-Catherine O, près de la rue du Fort.