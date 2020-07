Jérôme Ferrer vous souhaite la bienvenue à Épicure Land

Lorsqu’une grande table comme l’Europea rouvre ses portes après une pandémie, on se doute bien qu’elle le fera en grand. Depuis le 22 juin, le chef Jérôme Ferrer propose à sa clientèle Épicure Land, une expérience gastronomique immersive à prix d’ami.

Conscient de ne pouvoir offrir l’expérience de haute gastronomie caractéristique de la maison, le chef Ferrer a dû innover et user de créativité afin de proposer un parcours gourmand ayant tout de même l’ADN de l’Europea.

Épicure Land est un concept temporaire mis en place en raison de la pandémie de la COVID-19. Il s’agit d’une expérience ludique comprenant des attractions gastronomiques, mais pas seulement… Dès le début du parcours, le client est amené à contempler l’artiste peintre Guilbo en pleine action, un verre de bulle à la main.

C’est un départ!

Après avoir été merveilleusement accueilli par des hôtes vous offrant une bouteille de désinfectant et un masque (à ceux qui le désirent seulement), un passeport vous est délivré. Celui-ci permet aux gourmands d’entreprendre une expérience gastronomique de cinq services.

Le premier arrêt s’effectue au bar lounge pour siroter un verre de blanc, de rouge, de bulles ou autres délices alcoolisés (ou non) de son choix et grignoter le fabuleux maïs soufflé parfumé à la truffe blanche et au fromage parmesan de la

maison.

«Nous souhaitons continuer à vous émerveiller et vous faire rêver quel que soit votre âge.» Jérôme Ferrer, chef d’Europea

Après cette belle entrée en la matière, un brigadier vous dirige vers la salle à manger. Sur le chemin, vous serez invité à arrêter devant la cuisine vitrée pour voir le chef et son équipe s’activer derrière leurs casseroles.

Une fois installé à table, vous devrez choisir entre la guédille au homard sur pain brioché recouverte de céleri rémoulade et l’effiloché de porc braisé façon porchetta à la sauce BBQ. Il faut l’avouer, les deux sont délectables!

Le troisième service est quant à lui le coup de cœur de la rédaction (en plus du popcorn à la truffe). La poutine des cuisiniers de l’Europea est composée d’un jus de viande réduit et caramélisé d’un civet, de sauce béarnaise mousseuse, d’une fricassée de champignons, de fromage en grains et de copeaux de foie gras.

Marche digestive

Après avoir ingéré ces délices, une courte pause est allouée à l’estomac, ce qui permet de jubiler du fait d’être de retour dans les restaurants de Mont- réal, entourée d’amis. On vous invitera ensuite à monter à l’étage et à pénétrer dans Le Chalet, qui est en réalité la cabane à sucre du chef. Submergé par les effluves de sirop d’érable, le client y déguste une version mi-québécoise mi-française du pâté chinois.

On emprunte ensuite les escaliers pour rejoindre les coulisses de la cuisine, deux étages plus bas. Vous repartirez de cette exploration avec de la barbe à papa au sirop d’érable, des «candy pop», un petit gâteau fondant à la saveur mystère et un sundae à la fraise et sirop de rhubarbe ou encore au caramel à la fleur de sel.

Cette expérience gastronomique est accessible à toutes les bourses. Elle coûte 50$ pour les adultes (incluant la boisson alcoolisée) et 25$ pour les enfants de moins de 15 ans (incluant un mocktail).

Épicure Land, au restaurant Jérôme Ferrer par Europea, situé au 1065 rue de La Montagne, à Montréal.Réservations sur jeromeferrer.ca