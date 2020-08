Un macchiato au caramel livré à sa porte

À compter d’aujourd’hui, les Québécois peuvent faire livrer la plupart des articles du menu courant de Starbucks® grâce au lancement de Starbucks à votre porte, propulsé par Uber Eats.

Le projet pilote sera offert dans 10 magasins, notamment à Montréal, Laval, Dollard-des-Ormeaux, Mont-Royal et Boucherville.

L’ajout du service de livraison au Québec fait partie d’une expansion à l’échelle nationale qui permettra d’inclure des douzaines de magasins Starbucks additionnels à la plateforme Uber Eats, afin de mieux servir les besoins croissants et changeants de la clientèle aux quatre coins du pays.

Il est possible d’accéder à Starbucks à votre porte par l’application mobile d’Uber Eats, versions iOS et Android.

Du mardi 25 août au lundi 31 août 2020, il n’y aura aucuns frais de livraison pour toutes les commandes de 15$ et plus.

Autre nouveauté

Dès aujourd’hui, l’entreprise offre les produits de l’automne dans les magasins Starbucks partout au Canada, notamment le duo emblématique de boissons à la citrouille, soit le latte à la citrouille épicée et le café infusé à froid crème à la citrouille, ainsi que le moka au caramel salé et les pâtisseries saisonnières, à savoir le scone à la citrouille et le muffin citrouille et fromage à la crème.

De plus, les clients peuvent maintenant personnaliser leurs boissons favorites, qu’il s’agisse de boissons courantes ou de boissons offertes seulement pendant l’automne, au moyen du quatrième substitut de produit laitier à figurer sur le menu des magasins Starbucks au Canada, la boisson à l’avoine. Afin de marquer le lancement de la boisson à l’avoine dans tous les magasins au Canada cet automne, Starbucks Canada a créé le café Flat White pomme et avoine. Offert exclusivement au Canada, il est préparé avec de l’espresso signature, de la boisson à l’avoine vapeur et du sirop de pommes, le tout garni de sucre aromatisé au clou de girofle.

Gamme des produits Starbucks offerts à l’automne 2020

Latte à la citrouille épicée

Espresso signature avec du lait et rehaussé par des arômes de citrouille, de cannelle et de muscade. À savourer avec de la crème fouettée et une garniture aux véritables épices pour tarte à la citrouille.

Café infusé à froid crème à la citrouille

Du café infusé à froid Starbucks® sucré par du sirop à la vanille, nappé de mousse froide de crème à la citrouille et saupoudré d’une garniture à la citrouille épicée.

Flat White pomme et avoine

Offert uniquement au Canada, ce café combine l’espresso signature avec de la boisson à l’avoine à la vapeur et du sirop de pomme, garni de sucre aromatisé au clou de girofle.

Latte à l’avoine

La boisson à l’avoine parfaitement moussée et l’espresso signature sont combinés pour obtenir un latte réconfortant.

Moka au caramel salé

Un espresso et du lait avec de la sauce moka et du sirop à la noix caramélisée, garni de crème fouettée sucrée, de sauce au caramel et d’un mélange de sucre turbinado et de sel de mer.

Frappuccino moka au caramel salé

De la sauce moka, du sirop à la noix caramélisée, du café, du lait et de la glace, garni de crème fouettée sucrée, de sauce au caramel et d’un mélange de sucre turbinado et de sel de mer.

Les pâtisseries

Scone à la citrouille

Un scone à la citrouille épicée garni de fromage à la crème sucré.

Muffin citrouille et fromage à la crème

Parfaitement épicé, le muffin à la citrouille est garni de fromage à la crème sucré et saupoudré d’éclats caramélisés de graines de citrouille au goût sucré-salé.

Pain à la citrouille

Un pain légèrement épicé à saveur de citrouille avec des éclats de graines de citrouille.