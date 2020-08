Alkadémie: le bar le mieux caché du Mile-Ex

Nichée dans un ancien garage de mécanique, derrière la boutique d’ingrédients et d’accessoires à cocktails Alambika, l’Alkadémie est «la partie expérimentale» du commerce où l’on se rend pour prendre un verre avec les gens de l’endroit.

Jean-Sébastien Michel a lancé Alambika en 2011 par passion des alcools et de leur histoire. l’Alkadémie est son tout nouveau projet «qui a pour objectif de pousser la créativité des cocktails par des tests, des échanges de connaissance, la venue de barman talentueux, l’expérimentation technologique…» Il sera possible d’y suivre des cours, de participer à des dégustations, de louer la salle pour des groupes de 15 à 35 personnes et d’assister à divers événements. Mais, au-delà de ça, c’est surtout un bar éphémère où il fait bon prendre un verre entre amis et manger une bouchée après le boulot!

Derrière le bar

C’est la mixologue Kalina Cesar qui crée les cocktails et qui s’occupe principalement des lieux. «Je fais un peu de tout ici», raconte la jeune femme. Présentés dans de sublimes verres soufflés (qui se vendent en magasin), les cocktails de la mixologue sont aussi beaux que bons.

À manger

En tant que bar éphémère, l’Alkadémie n’est pas équipé de cuisine, mais qu’à cela ne tienne, il est tout de même possible d’y déguster un bon repas. En effet, le propriétaire a créé une alliance avec le restaurant Le Diplomate qui livre ses délices aux clients de l’Alkadémie. Entre 17h et 20h, il est possible de commander, payer et choisir le moment de livraison de son souper avec son téléphone intelligent grâce à un code QR.

Au menu? Gaspacho, club sandwich de canard, homard à la noix de coco et chrysanthème, sandwich au tempeh asada, salade de maïs, nectarine et paneer, etc. Très bientôt, une nouvelle alliance avec la chocolaterie État de Choc offrira aux clients la possibilité de terminer leur repas avec une barre glacée.

Photo: Alkadémie Photo: Alkadémie Photo: Alkadémie

À boire

La carte des alcools est plus qu’intéressante! Une belle sélection de rhums, des cocktails inventifs et délicieux, beaucoup de bières québécoises et canadiennes, des cidres et des hydromels qui chatouillent le palais, de divins champagnes et des vins de toutes les couleurs et de toutes les provenances.

Photo: Maryse Deraîche Photo: Maryse Deraîche Photo: Maryse Deraîche

Outre le plaisir de prendre un cocktail avec des amis, l’Alkadémie est l’endroit pour en apprendre davantage sur les alcools qui remplissent les verres.

L’Alkadémie est ouverte du jeudi au samedi de 17h à 23h, et est située au 6484, boul. Saint-Laurent (l’entrée est au coin Beaubien).