Escapade d’automne aux Refuges Perchés

Nichés au cœur du Parc Éco Laurentides, les Refuges Perchés Mont-Tremblant accueillent les visiteurs en quête de nature et de tranquillité à chaque saison. L’expérience hivernale, testée pour Métro, nous avait particulièrement séduite.

L’automne et ses couleurs chatoyantes sont une belle occasion de visiter les Refuges Perchés. Dans ces cabanes hors du temps, immergés en pleine nature, les visiteurs trouvent au-delà de la quiétude, le sentiment d’être presque seuls au monde.

Presque, car dans ce cadre tranquille, il n’est pas rare d’apercevoir des animaux sauvages. Biches, lapins et oiseaux s’offrent à la vue de celui qui prend le temps de les guetter depuis sa cabane ou au cours d’une promenade sur les 36 kms de sentiers qui sillonnent le site.

Au bord du lac Cordon ou au cœur de la forêt, chaque chalet offre un confort rustique avec quatre ou six couchages. Pour respecter l’environnement alentour, le site pratique les principes du «sans traces». Les visiteurs sont donc invités à gérer eux-mêmes leurs déchets et eaux grises grâce aux dispositions du site. Plusieurs toilettes sèches sont mises à disposition sur le site et bloc sanitaire au pavillon d’accueil.

Dix nouveaux refuges

Les Refuges Perchés ont construit dix nouvelles cabanes cet été et proposent désormais 20 hébergements, ce qui en fait le plus grand village de cabanes dans les arbres en Amérique du Nord. Tous les refuges ont été construit avec du bois local et dessinés de façon à s’adapter avec harmonie au terrain sur lequel s’ancrent leurs pilotis.

«Avec le fort dénivelé de la montagne, bien différent de ce côté du lac, nous avons repensé les constructions des refuges pour s’adapter au défi intéressant que représente le terrain dans ce secteur de la forêt. Cinq [parmi les nouveaux] refuges sont construits à flanc de rocher et offrent une vue époustouflante, plongeant sur le lac, tandis que les cinq autres refuges sont en pleine forêt», explique David Bruchez, constructeur et copropriétaire des Refuges Perchés Mont-Tremblant.

Pour réserver un refuge : https://www.refugesperches.com/