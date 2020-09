Dans cette nouvelle rubrique «On boit quoi?», la rédaction vous propose trois nouveautés désaltérantes afin de vous rincer le gosier en fin de semaine!

Mojito épicé

L’été est peut-être terminé, mais le désir de siroter de divins alcools à l’heure de l’apéro est un plaisir qui traverse les saisons! La Distillerie de Montréal a récemment lancé son mojito prêt-à-boire élaboré à partir de son célèbre Rosemont Rhum Épicé. Infusé de menthe fraîche et de lime, le cocktail est désaltérant et assez alcoolisé (7%), mais ne laisse aucune trace de brûlure dans la gorge, bien au contraire! Comme on dit en québécois : «ça descend ben!»

18$ pour 4 cannettes, à la SAQ

Inniskillin Vidal Péninsule du Niagara 2018

Ce vin de glace a conquis le coeur de tous les journalistes présents lors d’une dégustation de vins canadiens. Ce vidal se caractérise par des saveurs riches, douces et gommées; un cépage de référence en ce qui concerne le vin de glace. On le sert souvent en fin de repas accompagné d’un dessert, mais il s’harmonise merveilleusement à un plateau de charcuteries ainsi qu’à des hors-d’oeuvre de canard à la sauce hoisin. Son acidité et l’intensité de ses saveurs lui confèrent une polyvalence substantielle.

Vyne Botanicals

Cette boisson fera l’envie des buveurs qui souhaitent modérer leur consommation d’alcool tout en cherchant un goût spécifique. Cette eau pétillante est infusée avec du houblon et un mélange d’herbes. Sans alcool, sans sucre ni sans calorie, elle combine les bienfaits du houblon et des plantes pour la santé à une agréable sensation de fraîcheur en bouche et des arômes subtilement parfumés au nez. Offerte en trois saveurs (agrumes, herbes et florale). Dans la rubrique « On boit quoi? », on propose des options qui conviennent à tous les buveurs!

8$ pour 4 cannettes, dans les supermarchés et sur amazon.ca