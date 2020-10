Plus que de simples dentifrices!

Se brosser les dents est un geste banal du quotidien. On peut même dire qu’il est plutôt ennuyant, mais des entreprises innovantes viennent changer la donne en proposant des dentifrices quelque peu différents. Voici 3 dentifrices qui promettent une expérience de brossage renouvelée en plus d’éliminer la plaque dentaire.

Au secours de la planète

Le jeune couple d’ingénieurs, composé de Mehdi et Zohra, s’est donné comme mission de réinventer les produits du quotidien afin de faire face à la problématique des déchets plastiques. Alors que plus d’un milliard de tubes de dentifrice sont enfouis chaque année, les cofondateurs de l’entreprise québécoise TANIT ont créé une alternative à ceux-ci: des pastilles croquables. Les TANITABS sont conçus à 100% d’ingrédients naturels. C’est le premier dentifrice en pastilles au Nano-Hydroxyapatite. Ils viennent dans un petit pot en verre réutilisable. Une pastille équivaut à un brossage. C’est simple; on met une pastille dans sa bouche, on croque, on brosse et la magie opère: une généreuse mousse apparaît pour faire de chaque brossage, un événement!

TANITABS, 15$ pour 120 pastilles, sur tanitskincare.com

Du luxe jusqu’aux gencives

La marque italienne Marvis existe depuis belle lurette! En effet, l’entreprise crée des dentifrices depuis plus de 50 ans. Leur particularité? L’effet polissant de la pâte sur les dents. Les dentifrices sont composés de pierre d’alun qui polit délicatement les dents pour les détacher et leur redonner une belle teinte blanche. Quant à l’image de Marvis, elle est chic, vintage et éclatée. Il suffit d’aller faire un tour sur leur compte Instagram pour y apercevoir un morse avec deux tubes de dentifrices au lieu de ses défenses, ou encore, des tubes faisant office de sardines dans une boîte. Marvis s’affiche comme étant une marque de luxe offrant des produits pour une consommation occasionnelle. La gamme comprend sept goûts différents (plutôt originaux).

Menthe gingembre Menthe aquatique Menthe cannelle Menthe classique Menthe blanchissante Réglisse Amarelli Menthe Jasmin

La pâte est beaucoup plus dense que ce à quoi on est habitué pour un dentifrice. Il est inutile d’en mettre beaucoup sur sa brosse.

Dentifrice Marvis, entre 10$ et 14$ pour un tube, chez LaBaie, Simons et Holt Renfrew

Du solide pour votre dentine

Située dans la région du Bas-Saint-Laurent, au Bic, l’entreprise Le Jardin de Julie conçoit des dentifrices solides véganes et écoresponsables. Offert en deux saveurs: charbon & menthe ainsi que menthe verte. Les dentifrices sont sans fluor et contiennent 25% de xylitol. Ils conviennent aux dents sensibles en plus d’être biodégradables et sans saveur artificielle. Le contenant de 38 g équivaut à environ 4 ou 5 tubes de dentifrice en matière de quantité de brossages. Il est compact et léger; il se transporte facilement. Une fois le contenant vide, il est possible d’acheter des pastilles de dentifrice solide en vrac afin d’éliminer complètement les déchets liés à l’hygiène dentaire.

Dentifrice solide Menthe verte Dentifrice solide Charbon & Menthe Dentifrice solide en Vrac

Dentifrice solide Le Jardin de Julie, 16$, sur jardindejulie.com