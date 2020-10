Un nouveau magazine met en vedette l’agriculture biologique

67% des nouveaux jardiniers conviennent que c’est la pandémie qui a influencé leur décision de commencer à cultiver des aliments à la maison. C’est ce que révélait un sondage du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l’Université Dalhousie le 7 octobre dernier. Growers & Co. est fier de contribuer au mouvement en lançant un nouveau magazine.

Dirigé par l’agriculteur, auteur, enseignant et entrepreneur Jean-Martin Fortier, le magazine partage des histoires par des cultivateurs, pour des cultivateurs, célébrant le mouvement de l’agriculture biologique à petite échelle et ses énormes contributions à la construction d’un avenir durable et florissant. Déjà disponible en prévente, le Magazine Growers & Co. est un imprimé semestriel. Un lancement aura lieu le 29 octobre, via Facebook Live, en direct des pages de Growers & Co. et de Jean-Martin Fortier.

Verdure et passion

Unis par leur passion pour la terre et animés par leur désir de changer le monde, les collaborateurs partagent des histoires inédites, font revivre des traditions oubliées et invitent les lecteurs à repenser leur façon de cultiver et d’acheter la nourriture. Le premier numéro est le fruit du travail de cultivateurs de différents horizons, dont Chloé Roy de Floramama, Benoit McConnell-Legault de la Coop de Solidarité des Jardins du Pied de Céleri, Vincent Lafleur-Michaud du Jardin des Funambules, mais aussi de Suleyka Montpetit, cofondatrice du Jardinier-maraîcher et de Growers & Co.

Incarnant la culture et les valeurs qui animent le mouvement, le magazine est rempli d’essais, de guides pratiques, de portraits et d’images qui reflètent la beauté de vivre en harmonie avec la nature, les mains dans la terre. Grâce à des mots percutants, mais aussi à l’art et à la photographie, les cultivateurs créent un environnement inspirant pour que les lecteurs redécouvrent le monde de l’agriculture tel qu’il l’est.

Le Magazine Growers & Co. est dédié aux pionniers qui se sont courageusement battus pour préserver l’agriculture biologique, et aux cultivateurs de demain qui porteront le mouvement plus loin. Ces histoires sont celles de cultivateurs, de jardiniers urbains, de fermiers, de chefs cuisiniers et d’activistes qui travaillent tous pour que les communautés puissent bénéficier de chaînes d’approvisionnement alimentaires durables, locales et équitables. En leur donnant la parole et en amplifiant leur message, nous souhaitons susciter un changement de paradigme. L’avenir est dans le champ.» – Jean-Martin Fortier, fondateur et rédacteur en chef du magazine Growers & Co.

Le magazine est produit en quantités limitées et imprimé sur du papier fait de fibres recyclées 100% postconsommation. Il sera en vente dès le 29 octobre 2020 au coût de 20$ sur www.growers.co, où est aussi offerte la nouvelle collection d’outils et de vêtements agricoles Growers & Co.