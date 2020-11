10 calendriers de l’Avent pour patienter jusqu’à Noël

Le confinement a des effets dévastateurs sur le moral des gens. Cette année, tout le monde est invité à sortir ses décorations de Noël à l’avance. En fait, si vous jetez un œil par la fenêtre, vous en verrez déjà quelques-unes! Quoi de mieux pour se mettre dans l’ambiance du temps des Fêtes que de célébrer l’Avent en s’offrant un calendrier original? Voici 10 des plus beaux calendriers de l’Avent pour attendre Noël.

Calendrier de l’Avent Fins gourmets

Le chef Jérôme Ferrer, d’Europea, vous propose de découvrir 25 produits issus de la gastronomie. Livré à la maison jusqu’au 27 novembre, le calendrier se termine le 25 décembre en vous proposant un ballotin de foie gras maison. Gourmand à souhait!

250$, sur laboiteduchef.ca

Calendrier de l’Avent Juliette & Chocolat

S’offrir un calendrier rempli de chocolats, un classique! Celui de Juliette & Chocolat est présenté sous forme de 24 petites boîtes qui, une fois vidées de leur contenu, s’assemblent en petites maisons pour créer un village de Noël. Les enfants adoreront!

47,50$, sur julietteetchocolat.com

Calendrier de l’Avent 24 jours de matcha

Plus populaire que jamais, le thé matcha a désormais son calendrier de l’Avent chez David’s Tea! Il renferme 24 thés verts matcha et des friandises, telles que des chocolats au thé, des bonbons gélifiés Croco matcha et un pot de 50 g de miel au matcha.

65$, sur davidstea.com/ca_fr

Calendrier de l’Avent – café

Située à Carleton-sur-Mer en Gaspésie, la maison de torréfaction la Brûlerie du Quai propose un calendrier de l’Avent bien caféiné. Chaque jour, 20 g de café en grains, de torréfaction filtre, sont proposés. Pour une dégustation optimale, on peut visiter le site et obtenir un accompagnement pour la préparation du café.

120$, sur brulerieduquai.com

Calendrier de l’Avent Kiehl’s

Offert en édition limitée, le calendrier de Kiehl’s est dessiné par l’artiste Maïté Franchi. Derrière chaque porte se trouve un produit cosmétique de la marque: nettoyant, masque, sérum, hydratant… S’ouvrant en coffret, on peut ainsi apprécier l’œuvre.

130$, sur kiehls.ca

Calendrier de l’Avent traîneau

Décoration absolue, ce calendrier en forme de calèche argentée est garni de lumières DEL. Fait de bois, il suffit d’y glisser les gâteries et les surprises désirées dans les tiroirs et de l’offrir à un être cher. Ou encore mieux! On l’installe sur le manteau de la cheminée pour se faire plaisir à soi-même et pour pouvoir profiter de sa magnificence pendant toute la période des Fêtes.

50$, chez Home Depot

Calendrier de l’Avent 24 jours de bonbons

Un petit retour dans l’enfance s’impose avec ce calendrier de bonbons Squish. De grande qualité, les friandises sont toutes plus délicieuses les unes des autres. Acidulée, végétalienne, à la rose ou à la fraise… On ne peut résister face à ce calendrier coloré!

39$, sur fr.squishcandies.ca

Calendrier de l’Avent beauté

Pour celles qui veulent s’offrir le luxe ultime, Holt Renfrew a créé un calendrier de l’Avent beauté à l’image de son motif des Fêtes. On y trouve des parfums, des rouges à lèvres, des soins du visage et autres produits cosmétiques de renom.

475$, sur holtrenfrew.com

Calendrier de l’Avent Kéto

L’entreprise québécoise Kétolat, fière de ses produits sans sucre, sans produits laitiers et véganes, dévoile son tout nouveau calendrier de l’Avent Sur les traces du Père-Noël. Offert en édition limitée, le calendrier contient des chocolats sans sucre à 65% cacao.

20$, sur ketolat.com

Calendrier de l’Avent classique

Ce calendrier de l’Avent de L’Occitane en Provence renferme 24 surprises pour la maison, le bain, le visage et le corps. Magnifiquement illustré par Édith Carron, le calendrier est à mettre bien en évidence sur la commode.

84$, sur loccitane.com/fr-ca