Cet automne, l’emblématique liqueur de café Tia Maria revêt un nouveau look, visant à exprimer l’authenticité et le dynamisme de la marque. Appréciée des Québécois depuis des décennies, Tia Maria est un classique indémodable. On l’apprécie seul, avec quelques glaçons ou actualisé au goût du jour dans un cocktail de saison.

Malgré son nouveau design, Tia Maria conserve la même recette qui a fait son succès au fil des ans: du café 100% Arabica pressé à froid, de la vanille de Madagascar et une touche de rhum jamaïcain fort. Ce mélange unique en son genre lui confère un arôme de café intense, suivi par des notes de chocolat et de tabac à pipe, qui s’assouplit en bouche avec des notes de sucre de canne caramélisé et de vanille.

La nouvelle bouteille fait son apparition progressivement sur les tablettes de la SAQ.

Pour souligner cette nouvelle image, Tia Maria s’est associée à la mixologue Fanny Gauthier, copropriétaire des Ateliers & Saveurs à Montréal, pour créer des cocktails énergisants, d’inspiration saisonnière et facile à préparer à la maison.

Tia folie d’érable

Variation moderne du martini espresso classique, ce cocktail unique est fait de sirop d’érable et de lait d’avoine congelé en remplacement des glaçons. Se consomme chaud ou froid.

INGRÉDIENTS

1 ½ oz Tia Maria

1 ½ c. à thé sirop d’érable

1 oz vodka

4 oz espresso chaud

3 cubes de lait d’avoine congelé

Sucre d’érable (pour la garniture)

PRÉPARATION

Servi froid :

Dans un verre toddy, combiner tous les ingrédients sauf les cubes de lait d’avoine congelé. Remuer délicatement à l’aide d’une cuillère. Ajouter les cubes de lait d’avoine congelé pour refroidir le tout. Saupoudrer le dessus d’un peu de sucre d’érable.

ASTUCE COCKTAIL DE FANNY

Pour préparer des cubes de lait d’avoine congelé, il suffit de verser du lait d’avoine dans un moule à glaçons et de le placer au congélateur. Vous pouvez utiliser un moule à gros glaçons ou à glaçons géants pour donner une touche élégante au cocktail.

Tia pomme d’amour

Redécouvrez les saveurs traditionnelles de l’automne dans ce cocktail réunissant le goût unique de Tia Maria à celui des pommes et de la cannelle, recréant ainsi le parfum réconfortant de la croustade aux pommes.

INGRÉDIENTS

1 ½ oz Tia Maria

4 oz cidre sec

3 oz jus de pommes frais

½ oz sirop d’érable

Cannelle moulue

PRÉPARATION

À l’aide du sirop d’érable, givrer la moitié du verre de cannelle moulue. Dans un coquetelier, combiner tous les ingrédients à l’exception du cidre. Ajouter des glaçons et agiter vigoureusement pendant 8 à 10 secondes. Verser dans un verre highball. Allonger de cidre. Remuer avec une cuillère. Garnir d’une tranche de pomme et d’un bâton de cannelle.

Tia rêve des îles

Même les vacances d’automne à Balconville peuvent comporter un moment de pur plaisir tropical: imaginez-vous sur une plage ensoleillée en savourant ce délicieux mélange de Tia Maria, de vanille et de poire.

INGRÉDIENTS

1 ½ oz Tia Maria

3 oz nectar de poire

1 oz rhum épicé

2 gouttes d’extrait de vanille

1/4 oz sirop simple

3 feuilles de menthe, coupées en deux

2 gouttes d’angustura

PRÉPARATION

Combiner tous les ingrédients dans un coquetelier. Ajouter des glaçons et agiter vigoureusement pendant 8 à 10 secondes. Passer au tamis dans une coupe. Garnir d’une fine tranche de poire.

ASTUCES COCKTAIL DE FANNY

L’utilisation de nectar plutôt que du jus de poire est une merveilleuse façon d’ajouter plus de texture et de saveur intense à son cocktail.

Tia soleil d’automne

Ce cocktail épicé brille de toutes les couleurs de l’automne! Tia Soleil d’automne marie le goût acidulé de l’orange à une touche de piment fort et une bonne dose de bulles pour démarrer l’heure de l’apéro avec éclat.

INGRÉDIENTS

1 ½ oz Tia Maria

3 oz Sanpellegrino Aranciata Rossa

2 oz jus d’orange

1 pincée flocons de piment fort

1 ½ c. à thé sirop d’agave

Une tige de romarin

PRÉPARATION

Combiner tous les ingrédients sauf le Sanpellegrino Aranciata Rossa dans un coquetelier. Ajouter des glaçons et agiter vigoureusement pendant 8 à 10 secondes. Verser dans un verre à whisky. Allonger de Sanpellegrino Aranciata Rossa. Remuer doucement avec une cuillère. Garnir d’une tige de romarin et de quelques flocons de piment fort.

ASTUCE COCKTAIL DE FANNY

On peut remplacer le sirop d’agave par du sirop simple.