UNIQLO la mode abordable, mais pas à n’importe quel prix !

Le Centre Eaton a accueilli le géant japonais du prêt-à-porter le 23 octobre dernier. La boutique de 32 000 pi2, qui s’étend sur deux étages, comprend un espace axé sur les activités de développement durable de la marque. Métro s’est entretenu avec Kathleen Adams, directrice de la durabilité chez UNIQLO Canada, pour en savoir davantage concernant l’engagement de l’entreprise à l’égard de la planète.

Mme Adams, quelles sont les politiques environnementales adoptées par UNIQLO Canada?

UNIQLO a récemment adopté une nouvelle politique environnementale se basant sur la déclaration de développement durable «Libérer le pouvoir du vêtement». Nous devons contribuer à faire du monde un lieu meilleur par le biais de nos propres opérations via nos produits, notre chaîne d’approvisionnement, nos employés, nos magasins et communautés. De bons vêtements, ce sont des vêtements simples, de bonne qualité et pensés pour durer.

En quoi consiste RE.UNIQLO?

RE.UNIQLO est une initiative qui permet de collecter les vêtements UNIQLO que les clients ne portent plus pour leur donner une nouvelle vie. Cette démarche évite que de précieuses ressources se retrouvent dans les sites d’enfouissement.

En 2006, dans le cadre de l’initiative All-Product Recycling, UNIQLO récoltait les vêtements afin de les donner à des réfugiés dans le besoin. Au Canada, nous donnons les vêtements récoltés à des organismes de sans abris. En plus de cette initiative, RE.UNIQLO met en place le recyclage de produit à produit.

Quelles sont les activités de développement durable déployées par UNIQLO?

Chaque employé chez UNIQLO reçoit une formation sur le développement durable. De plus, depuis quelque mois, chaque magasin a identifié un ou deux ambassadeurs du développement durable. Leur rôle est de continuer les formations en développement durable et de créer des plans pour épauler des activités dans la communauté locale.

Aussi, nous n’offrons plus de sacs en plastique et encourageons l’utilisation de sacs en tissu réutilisables, qui sont bien plus pratiques et écologiques. Nos clients ont maintenant le choix d’utiliser leur propre sac (pour un rabais de 0,15$), d’acheter un de nos sacs réutilisables ou d’acheter un sac en papier pour 0,10$ et 0,05$. L’argent est versé à un organisme sans buts lucratifs.

En juillet 2019, Fast Retailing a adopté une politique environnementale pour éliminer l’utilisation superflue du plastique dans sa chaîne d’approvisionnement, ainsi que là où le plastique semblait nécessaire, pour se tourner vers un substitut écologique d’ici la fin de 2020.

Aussi, UNIQLO n’utilise que du duvet et des plumes provenant de fermes qui s’investissent pour le bien-être animal. Tous les partenaires engagés dans la confection de nos produits à base de duvet ont reçu la certification RDS (Responsible Down Standard), une norme internationale créée dans le but de protéger et d’améliorer le bien-être des oies et des canards. Elle veille à garantir de bonnes conditions d’élevage aux animaux. Ainsi, toute la chaîne de production et de consommation bénéficie d’informations transparentes sur les origines et la qualité du duvet.

UNIQLO se met au diapason de son époque pour une production de jeans plus éthique et responsable. Délavage au laser et lavage de la toile à l’ozone sont, entre autres, des innovations technologiques qui permettent de réduire la quantité d’eau utilisée, mais aussi d’améliorer l’environnement de travail des ouvriers. Résultat? Nous sommes parvenus à diminuer de 99% la quantité d’eau nécessaire à la production de certains modèles pour n’utiliser qu’environ l’équivalent d’une tasse de thé! Désormais, l’objectif est de généraliser ce processus à tous nos modèles de jeans.

Quel sera votre rôle au sein du magasin UNIQLO de Montréal?

Je mène les formations en développement durable dans les magasins et je vais continuer de guider nos ambassadeurs en développement durable chaque mois dans leurs formations et activités locales.

Je crée aussi des liens avec des organismes caritatifs à Montréal pour faire don de vêtements neuf ou usagé. Nous allons bientôt faire un don de 2 000 vêtements thermiques HEATTECH neufs à la Mission Bon Accueil, pour appuyer les personnes en situation d’itinérance.