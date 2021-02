Un nouveau restaurant éphémère propose «le meilleur poulet en ville»

Voilà comment Emmanuel Goubart décrit le poulet grillé de style portugais offert au nouveau restaurant éphémère Westmount BBQ.

Situé dans l’ancien restaurant grec Kavos, Westmount BBQ a «ouvert ses portes» le 21 janvier dernier et propose à sa clientèle des plats cuisinés par Émilie Rizzetto (émission Les Chefs! 2012).

«Émilie répond aux recettes du groupe Parreira, mais elle est très talentueuse, alors toutes les semaines, elle crée un plat signature. Elle fait aussi tous les desserts du menu», explique Emmanuel Goubart, l’un des partenaires de Westmount BBQ.

«Les recettes cuisinées sont celles de Franco Parreira. C’est le propriétaire du groupe, la tête pensante. Son poulet grillé BBQ de style piri-piri portugais est le meilleur poulet en ville! Il faut vraiment venir l’essayer!», précise M. Goubart.

Trois partenaires sur le plancher

En plus d’Emmanuel Goubart, qui possède plus de 25 ans d’expérience en restauration (chef à l’ambassade américaine à Paris) et dans l’événementiel (entrepôt Dominion), deux autres partenaires sont de l’aventure.

«Dans ce projet, je suis partenaire avec Ankara Bonami. C’est elle qui nous est arrivée avec cette proposition. Elle est amie avec le propriétaire du local qui était à louer, dit M. Goubart. Il y a aussi Loïc Ferland, notre maître d’hôtel.»

Au menu

En plus du délicieux poulet grillé, la carte comprend des petits plats qui remportent beaucoup de succès.

«Les travers de porc sont très populaires, affirme M. Goubart. Par exemple, hier, nous les avons tous écoulés.»

Les plats de style portugais, comme les calmars frits et les plats de poisson, font aussi le bonheur de la clientèle.

«La Morue cajun est absolument incroyable, vendredi passé, on en a manqué!» – Emmanuel Goubart.

Des salades et des pizzas garnissent aussi le menu «pour emporter».

«On est partenaire avec Danny St-Pierre, donc on offre toutes les pizzas d’Accommodation Danny», précise Emmanuel.

Deux d’entre elles sont végétariennes.

Quant aux plats signature hebdomadaires d’Émilie Rizzetto, on peut s’attendre à des repas bien savoureux et réconfortants. Celui de cette semaine par exemple est la joue de bœuf braisée au Porto, brocoli, purée de pommes de terre et champignons.

On peut également commander une bouteille de vin rouge ou de vin blanc avec son repas.

«Ce sont tous des vins d’importation privée qui sont adaptés à la nourriture. Ils sont à des prix très raisonnables, entre 25 et 35$ la bouteille», précise M. Goubart.

Depuis hier, les plats de Westmount BBQ peuvent être livrés grâce aux plateformes CHK PLZ, Doordash et UberEats.

Éphémère aujourd’hui, permanent demain?

Pour l’instant, les acteurs impliqués dans ce projet de restaurant éphémère pensent offrir du «pour emporter» pour les six mois à venir. Mais une idée de restaurant futur plane déjà.

«Notre objectif, c’est de garder le local et d’ouvrir un restaurant une fois que la pandémie sera derrière nous, souligne Emmanuel. On a une belle entente avec le propriétaire, qui a été franchement ouvert et généreux, donc on évalue cette possibilité à long terme.»

Le restaurant éphémère Westmount BBQ est situé au 4922 Sherbrooke Ouest, à Westmount.

Ouverture: du mardi au vendredi de 16h00 à 19h30.

Page Facebook du restaurant Westmount BBQ.