Plutôt que d’acheter des meubles en kit, de plus en plus de personnes se lancent dans la fabrication de mobiliers en se réappropriant des savoir-faire artisanaux. Une solution plus durable et personnalisable à l’infini.

Pour répondre à la demande grandissante, Les Affûtés, qui avaient déjà un local dans la Petite Italie, ont ouvert une seconde succursale dans le Village en 2020.

Ces deux lieux offrent de nombreux cours et ateliers pour apprendre à bricoler et à fabriquer soi-même des objets utilitaires ou décoratifs.

«Notre philosophie, c’est d’apprendre aux gens à faire les choses par eux-mêmes pour qu’ils deviennent autonomes et puissent réaliser leurs projets», explique le fondateur des Affûtés, Michael Schwartz.

Dans les deux succursales, une grande place est donnée au travail du bois et à la fabrication de mobilier. Scie sauteuse, planneuse, scie à ruban, toupie et même tour à bois… Les ateliers spacieux sont équipés de tous les outils et les machines nécessaires et plusieurs cours sont consacrés à l’apprentissage des techniques d’ébénisterie.

«Ce qui est pratique, c’est que selon son niveau de maîtrise, on peut venir individuellement pour utiliser l’espace et les machines, mais on peut aussi suivre des ateliers d’initiation, d’intronisation ou le “Parcours bois” qui dure six sessions», précise M. Schwartz.

Fiers de savoir faire

Selon, lui ce qui motive tant de personnes à se tourner vers le DIY (Do it yourself), c’est l’envie de se réapproprier des savoir-faire perdus au fil des générations.

«Nos grands-parents savaient faire. Ils savaient se servir de leurs mains. Mais la génération de nos parents a été poussée vers un savoir intellectuel et ne nous a pas transmis ces savoirs manuels, dit-il. On ne sait plus fabriquer d’objets et on peut se sentir démunis. C’est en tout cas ce sentiment qui m’a amené à la menuiserie.»

Mais fabriquer ses propres meubles ou objets de déco, c’est aussi une «incroyable fierté», souligne le fondateur des Affûtés. C’est l’occasion de créer un mobilier qui nous ressemble et qui répond parfaitement à nos besoins.

«En ce moment et depuis le début de la pandémie, on voit beaucoup de gens qui viennent fabriquer leur bureau, illustre M. Schwartz. Ils peuvent le personnaliser, ajouter des tiroirs, choisir les dimensions.»

Fabriquer ses meubles, des objets durables

Un autre avantage du sur-mesure est de pouvoir choisir des matériaux robustes et des techniques durables.

«Le but est de permettre aux gens de fabriquer des objets utiles qui vont vraiment durer dans le temps, ce qui leur donne plus de valeur. On cherche vraiment à éviter le vite acheté, vite jeté», souligne M. Schwartz.

Une démarche qui plaît tant aux minimalistes qu’aux écologistes ou aux amoureux des beaux objets artisanaux.

Les Affûtés offrent d’ailleurs la possibilité d’utiliser des matériaux de récupération, notamment du bois de frênes montréalais abattus à cause de l’agrile, fourni par l’organisme Bois public.

«L’écologie est au cœur de notre mission et de nos valeurs, mais on est ouvert aux personnes qui sont dans une autre démarche ou qui sont au début du chemin. Utiliser des matériaux neufs pour construire un meuble qui va durer des décennies, c’est déjà réduire son impact sur l’environnement», affirme M. Schwartz.

La succursale de la Petite Italie se trouve au 6552, boulevard Saint-Laurent, tandis que celle du Village se situe au 1385, rue Ontario Est.

Helios

Situé dans Saint-Henri, ce vaste makerspace met à disposition de ses membres de nombreux outils et un espace de travail. Des cours et des ateliers sont également proposés. 137, rue Saint-Ferdinand, local 224

CollectivLab

Cet atelier d’ébénisterie partagé s’adresse aux professionnels ou aux passionnés plus aguerris. Il dispose des technologies avancées et d’un espace pour le travail du métal. 2050, rue Dandurand, local 406

La Remise

Formidable bibliothèque d’outils située dans Villeray, La Remise dispose d’un atelier équipé de toutes les machines utiles à la fabrication de mobilier en bois. 8280, Saint-Laurent, local 411