La Semaine du Burger au fromage commence demain!

Du 1er au 7 septembre, la neuvième édition de la Semaine du Burger au fromage se déroulera dans les restaurants du Québec et du Canada. Cette année, les chefs doivent respecter une règle: intégrer du fromage (ou du fauxmage) à leur hamburger.

La Semaine du Burger au fromage est devenue une tradition culinaire annuelle où tous les restaurants du pays sont invités à créer un hamburger unique et délicieux. Cette année, en plus du traditionnel prix du public, Lightspeed et Saputo (partenaires de l’événement) attribueront les prix «Choix Lightspeed» et «Choix Saputo» à leurs hamburgers avec fromage préférés!

Cette année, le fromage vole la vedette pendant la Semaine du Burger!

Au cours des dernières années, La Semaine du Burger s’est engagée à redonner à la communauté, partout au Canada. En 2020, c’est Centraide, un organisme philanthropique qui recueille des dons pour soutenir un vaste réseau d’organismes communautaires venant en aide aux personnes et aux familles vivant dans le besoin, qui bénéficiera de l’appui de La Semaine du Burger au fromage.

Créé en 2013 par les entrepreneurs montréalais Na’eem Adam et Thierry Rassam, La Semaine du Burger est née de leur amour commun pour les hamburgers. Remarquant que leurs concitoyens canadiens partageaient le même intérêt qu’eux pour le célèbre sandwich, le duo a voulu créer une occasion amusante et excitante pour les amateurs de burgers d’interagir entre eux et de soutenir leurs restaurants préférés tout en en offrant à ceux-ci une belle visibilité. Comme l’explique le cofondateur Na’eem Adam dans un communiqué, «La Semaine du Burger était au départ un petit projet local et amusant pour célébrer l’amour des Montréalais pour les hamburgers. Au fil des ans, La Semaine du Burger est devenue un festival national qui supporte les restaurants de partout au pays.»

Pour plus d’informations sur le festival et pour aller voter pour votre burger préféré, rendez-vous sur leburgerweek.com.