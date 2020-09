NELLI Café + Vin Nature: véritable ode à la vigne!

Café et déjeuner au petit matin, lunch le midi, bar à vin et restaurant le soir, le Nelli Café + Vin Nature balance d’une vocation à l’autre tout au long de la journée comme l’indique son logo: un cheval à bascule.

1re bascule

Situé dans l’atrium de l’hôtel Nelligan, le NELLI café + Vin Nature invite à la détente et au plaisir dans un décor enchanteur. Les alcôves, où il fait bon boire un café du torréfacteur montréalais Café Union et manger une viennoiserie de chez Hof Kelsten avec une copine et papoter, sont intimes et propices aux confidences. Et pour les appétits plus solides dès les premiers rayons de soleil, le menu du matin propose trois sandwichs-déjeuner.

2e bascule

À l’heure du lunch, on se dirige vers la cour intérieure pour profiter de la lumière et du magnifique mur de verdure qui se trouvent sous les balcons, au milieu d’une fontaine grecque. La conception du décor, réalisée par la firme québécoise CAMDI Design, combine le design moderne intemporel et le charme rustique du Vieux-Montréal.

Et pour combler sa faim, le sandwich de poulet katsu est un classique de la maison ainsi que le tartare de bœuf. Pour les amateurs de poisson, il y a toujours un arrivage du jour à tenter.

3e bascule

Quand arrive le soir, il vaut mieux s’installer confortablement dans un fauteuil en velours pour savourer les délices alcoolisés que le sommelier Adrien de Philip (L’Atelier de Joël Robuchon Londres et Le Bristol Paris) vous propose. Compétent et passionné, Adrien mentionne immédiatement qu’il y a plus de vins dans sa cave que ceux inscrits sur la carte et propose de faire des accords tout au long de la soirée selon les plats choisis. Les huîtres et le plateau de fromage du Québec deviennent rapidement accessoires aux merveilleux vins de la Maison.

Un fabuleux bar à vins

Étant donné l’emplacement du NELLI, la carte des vins se doit d’être droite, mais cela n’a pas empêché Adrien d’y ajouter des vins nature funky bien aromatiques.

Les coups de cœur de la rédaction

Le P’tit Ch’nin 2019 – Domaine de la Garrelière

100% Chenin, ce vin blanc français est vif avec des notes citronnées et une finale saline. Belle maturité du raisin, ce qui crée un parfait équilibre entre le fruit et l’acidité.

Calcarius – Orange Puglia

Très funky, ce vin blanc des Pouilles est un produit réalisé à partir de raisins blancs, mais vinifié comme s’il était rouge (7 jours de macération des peaux). Il devient alors orange et possède un bouquet aromatique élégant très frais, sur la mandarine et l’orange.

Sans bois ni loi rouge – Domaine Julien Auroux

Ce merlot biologique issu de vignes de 25 ans saura vous surprendre! Au nez, l’expression des fruits noirs et rouges est vive. Riche et généreuse, la bouche se termine avec une belle acidité.

À la vôtre!

NELLI Café + Vins Nature, au 104 rue Saint-Paul Ouest, à Montréal.