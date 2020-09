Une nouvelle plateforme en ligne propose aux amateurs de café de découvrir et d’acheter le produit de torréfacteurs montréalais. Ils peuvent commander en ligne et recevoir leur café fraichement torréfié en quelques jours chez eux.

La Nouvelle Vague Café propose plus de 55 cafés torréfiés par 13 artisans montréalais dont Café Pista, Escape, ZAB, Structure, Traffic, Tunnel et 94 Celcius. Le site propose divers catégories d’origines et d’arômes du café pour guider les clients dans la sélection de leur boisson favorite.

Le but de cet outil en ligne est de valoriser le savoir-faire et l’expertise des torréfacteurs locaux et de populariser l’univers du café de spécialité, tout en favorisant des actions écoresponsables. Des conseils et astuces de préparation et de dégustation sont également proposés.

« Nous souhaitons faire connaître l’univers du café de spécialité et le rendre accessible à un plus grand nombre de gens sur le marché. […] La Nouvelle Vague Café vise à mettre en valeur le café de la plus haute qualité disponible sur le marché et les torréfacteurs locaux», explique Camille Dodd, co-fondateur de l’entreprise.

Pour assurer la fraîcheur des produits achetés en ligne, La Nouvelle Vague Café envoie les commandes aux torréfacteurs locaux qui préparent leurs cafés dans la foulée. Le produit est ensuite acheminé chez le client dans les jours qui suivent, par le biais d’une livraison à faible impact écologique. En effet, le caractère local de ce réseau commercial lui confère un atout environnemental. De plus, La Nouvelle Vague Café s’engage à planter des arbres à travers la province pour atténuer son empreinte carbone.

«La Nouvelle Vague Café rassemble ce qui se fait de mieux dans le marché et cela nous permettra non seulement de faire connaître nos cafés mais aussi de collaborer avec les autres torréfacteurs pour faire découvrir le café de spécialité», se réjouit David Boucher, co-fondateur d’ESCAPE Micro-Torréfacteur.