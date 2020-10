Ricardo et ses recettes à la plaque

Quoi de plus réconfortant, en ce début d’automne, qu’une recette de Ricardo? Le chef, au téléphone avec Métro, nous parle de son nouveau livre et de ses saveurs préférées pour affronter la grisaille.

Depuis 18 ans déjà, Ricardo Larrivée régale les Québécois de sa bonne humeur et de sa cuisine simple, abordable et réconfortante. Son dernier livre, À la plaque, ne déroge pas à sa marque de fabrique puisqu’il propose des recettes intégralement réalisables sur une plaque, prêtes à servir et à partager. Une idée que le chef et son équipe précisent depuis bientôt deux ans, mais qu’il a pris le temps de concrétiser pendant le confinement du printemps dernier.

«Je voulais consacrer un livre aux recettes à cuisiner sur une plaque parce que c’est un ustensile que tout le monde possède. Cette technique économise beaucoup d’étapes de préparation et ne salit presque pas de vaisselle. Pratique pour tous ceux qui n’ont pas le temps ou le goût de passer des heures en cuisine», explique le chef.

Pour des soupers de semaine ou un brunch dominical, pour des collations légères ou un repas festif, pour les végétariens ou les carnivores, les recettes servies à l’horizontale surprennent par leur variété. «On a joué avec les couleurs et les textures pour exploiter la présentation qu’offre la plaque, mais on n’a rien inventé, poursuit Ricardo. Ce sont des recettes comme nos mères faisaient, qu’on a juste un peu simplifiées, avec des saveurs réconfortantes qui plaisent à tous.»

Tous aux fourneaux

À l’aube d’un automne annoncé sous le signe du confinement, nul ne doute que ces plats consolants feront des adeptes. «Au printemps, beaucoup ont pris le goût de se mettre aux fourneaux, observe Ricardo. J’ai reçu des centaines de courriels de gars et de filles qui ne cuisinaient pas et qui s’y sont mis. Même si la vie reprend son cours, on veut garder ce plaisir-là.» Pour le chef, en octobre, ce plaisir rime avec des saveurs familières et de saison, comme les pancakes aux bleuets ou le tajine de poulet de son enfance, qu’il a revisité dans son livre.

Telle est sa définition de la comfort food: des plats qui nous ramènent à nos habitudes. «C’est sécurisant, dans un monde de fou où tout bouge sans arrêt, de manger des choses qu’on connait bien. Comme le plaisir d’aller manger chez ses grands-parents!», dit-il, en citant encore les gnocchis à la carbonara et le saumon au miso présentés dans À la plaque, ainsi que la tarte frangipane aux poires dont il raffole.

Manger local

Si la pandémie a ramené les Québécois dans leur cuisine, elle a aussi accru leurs préoccupations pour l’alimentation locale. Le caquètement d’une poule de Ricardo interrompt notre appel: quelle transition parfaite pour demander au chef ce qu’il en pense!

«À mon plus grand bonheur, acheter local est une tendance qui va rester, confie-t-il. Avant c’était à la mode, mais à présent tout le monde a réalisé que c’est essentiel. C’est une prise de conscience globale et on doit continuer à encourager nos producteurs, nos apiculteurs, nos fromagers…»

Ricardo alimente lui-même son garde-manger grâce au potager qu’il a planté au printemps, «en prévision de la seconde vague». Ses prochaines semaines seront donc bien occupées par la confection de sauces tomates et de conserves, de recettes à la plaque et d’échanges avec ses admirateurs.

«Ça m’a fait plaisir, car pendant le confinement, les gens me disaient que je les motivais à cuisiner avec mes vidéos, alors sachez-le: je suis prêt pour la nouvelle vague! J’ai revu tous mes équipements pour filmer à la maison et on va continuer à se soutenir à travers une cuisine accessible et réconfortante.»

Le nouveau livre de Ricardo, À la plaque, est offert dans toutes les librairies, au coût de 35$. Il propose 75 recettes variées à réaliser avec un seul outil: une plaque de cuisson!