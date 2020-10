Trois nouveaux guides qui célèbrent la vigne

Chaque automne, les guides des vins font leur apparition sur les tablettes des librairies. Il y en a pour tous les goûts et tous les styles; du sommelier tatoué, au classicisme élégant à l’audacieuse équipe divertissante. Peu importe votre profil, vous trouverez assurément un guide adapté à vos goûts parmi ces trois nouveautés et vous pourrez ainsi savourer un bon verre de vin!

Bien plus qu’un simple guide

Alors qu’il est toujours très attendu, le guide des vins de Philippe Lapeyrie fête son 10e anniversaire cette année. Pour l’occasion, le sommelier s’est associé à Pratico Édition pour créer un nouveau format revu et amélioré.

En effet, en plus d’avoir préservé la formule habituelle, cette édition présente une cinquantaine de textes, d’anecdotes, de conseils, d’histoire et de péripéties. On y apprend entre autres quoi faire avec la bouteille reçue en cadeau d’hôte, ou encore, la règle du 30/30. Celle-ci consiste à sortir les vins blancs du frigo 30 minutes avant le service pour profiter au maximum des saveurs, et de mettre les vins rouges 30 minutes au réfrigérateur avant de les déguster.

En plus de la sélection des meilleures cuvées et du top vins offrant le meilleur rapport qualité-prix-plaisir, une série de tops 10 est proposée aux lecteurs: meilleurs vins mousseux, champagnes, rosés, vins du Québec, etc.

Les vins sont accompagnés d’une fiche descriptive comportant plusieurs éléments, dont une photo de la bouteille, un accord mets-vin, la température de service, le temps d’aération en carafe, etc.

Un classique réinventé!

Lapeyrie: bons vins, conseils & anecdotes, 30$, éditions Pratico-Pratiques

Des réponses aux questions

«Je veux vous amuser, vous étonner, vous apprendre des tas de choses sur le monde du vin et des alcools.» C’est le désir qui habite Jessica Harnois en présentant son nouveau livre Santé!. Avec l’aide de ses deux complices: Pierre huet à l’écriture et Eric Godin aux dessins, la sommelière s’évertue à démocratiser le monde du vin et affirme que «la dégustation du vin est une chose simple, à la portée de tous.»

On trouve donc en ce livre un guide répondant à diverses questions telles que: comment monter sa cave à vin? Comment survivre à un lendemain de veille? Quel est l’effet du terroir sur la vigne et le vin? À quelle température servir le vin? Toutes ces questions pratiques sont menées par un fil conducteur relié directement au vécu de l’experte. En effet, Jessica Harnois a eu un parcours de vie hors-norme, riche en apprentissages et nous le découvrons à travers ces lignes.

Comme elle le mentionne si bien, «Le vin est un prétexter pour rassembler les humains.» Ce livre qui se résume donc en deux mots: plaisir et partage!

Santé!, 35$, les éditions La Presse

Un classique!

Après trente ans de carrière, Michel Phaneuf a trouvé en Nadia Fournier une relève à la hauteur. Depuis 2011, elle tient les rênes du célèbre guide toute seule. Chroniqueuse et conférencière, Nadia Fournier nous offre donc cette année son dixième ouvrage écrit en solo. De plus, le guide du vin Phaneuf célèbre son 40e anniversaire, de quoi lever son verre!

Quel était le but de Nadia Fournier en rédigeant ce guide du vin? Trouver les meilleurs vins offerts à la SAQ et les partager à ses lecteurs.

Au début de l’ouvrage, on trouve un lexique qui permet à l’amateur de vin de mettre des mots sur ses perceptions. Charpenté, corsé, capiteux, minéralité, perlant, charnu… Un outil bien pratique pour éviter l’angoisse en commandant sa bouteille de vin au restaurant!

Une sélection de 1000 vins est classée par appellation. Des vins qui racontent l’histoire de leur lieu d’origine et celle des vignerons qui les signent. Elle y dévoile aussi les prestigieuses Grappes d’or 2021, ses coups de cœur absolus, des centaines de primeurs, des courbes d’évolution pour apprécier les vins à leur meilleur niveau, etc.

Un guide du vin qui ravira les néophytes autant que les dégustateurs chevronnés.

Le guide du vin Phaneuf 2021, 30$, les éditions de L’Homme