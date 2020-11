Six idées pour égayer la grisaille de novembre

Novembre est le mois de la déprime. Le temps gris et frais qui s’installe, la baisse de luminosité et le changement d’heure ont un impact sur l’humeur de beaucoup de gens. Comment déjouer ces effets pernicieux sur nos états d’âme? Voici 6 idées pour traverser cette période morose en se remontant le moral!

Le pouvoir des plantes

Les plantes dans une maison sont bien plus qu’un ornement, elles contribuent à créer une oasis de paix favorisant le calme et la relaxation. Deux jeunes entrepreneurs québécois l’ont bien compris et ont mis de l’avant un nouveau concept de magasinage à domicile qui allie botanique et gastronomie. The Rolling Pop-up est l’idée de Cynthia Polanco et du chef Édouard Albert Archer. Elle a été élaborée pour permettre aux gens de reconnecter avec la nature et de vivre une expérience de magasinage joyeuse et gourmande. Imaginez une boutique roulante à même un camion réfrigéré qui arrive jusqu’à votre domicile, de la musique entraînante qui joue à l’intérieur, un chef qui vous accueille en dansant et qui vous tend ensuite un goûter, puis, pour terminer, des conseils judicieux de Cynthia pour choisir vos plantes. C’est l’expérience unique que The Rolling Pop-up propose.

Luminothérapie féérique

Puisque les heures d’ensoleillement diminuent grandement en novembre, une dose de luminothérapie ne peut pas nuire pour se remonter le moral! Et quand le traitement est amusant et fascinant, c’est encore bien mieux! Si vous n’avez jamais été voir la féérie des lumières Illumi par Cavalia, il est grand temps d’y faire un tour. Une activité qui enchantera toute la famille et qui se fait sous forme de parcours automobile, totalement sécuritaire. Découvrez chacun des tableaux illuminés, dont ceux sur les thèmes d’Halloween jusqu’au 15 novembre, et bientôt, de nouvelles scènes féériques seront en place pour célébrer le temps des Fêtes. Une expérience haute en couleur divertissante. Achat des billets à l’avance sur illumi.com

Soins à la maison

Pour contrer la mélancolie de novembre, rien de mieux que de se préparer une petite routine de soins relaxants! La gamme de soins L’Atelier Candide offre des solutions idéales pour se remonter le moral. En plus, cette boutique en ligne réunit une variété d’entreprises locales et canadiennes qui ont toutes à cœur des valeurs environnementales et écoresponsables. On y trouve toute une gamme de produits bios qui contribuent au bien-être grâce à leurs propriétés à la fois relaxantes, apaisantes, et détoxifiantes. Ensembles de sels de bains, des huiles essentielles, des soins hydratants pour la peau, des sérums, des masques, des accessoires pour le corps et le visage… vous y trouverez tout ce qu’il faut pour recréer les bienfaits d’un petit spa chez soi!

Des vêtements doux doux

Depuis le début de la pandémie, les vêtements confortables ont la cote! Cela vaut encore plus en ce début des saisons fraîches, où on apprécie le réconfort d’un bon coton ouaté ou d’un legging qui tient au chaud. L’entreprise québécoise Message Factory se spécialise dans la fabrication de vêtements décontractés et doux, faits de fibres naturelles telles que la rayonne de bambou. Pour trouver les plus beaux morceaux tels que cardigans, pulls, tuniques, leggings et chandails à capuchons, on opte pour cette marque de boutique en ligne. Leurs vêtements écologiques et éthiques sont faits ici et ils sont tellement beaux et originaux que vous ne voudrez plus porter de jeans! Offerts dans des gammes de couleurs tendances et flamboyantes pour faire changement de l’éternel noir et gris.

Du bonheur gourmand à emporter

En novembre, faites-vous plaisir tout en encourageant un restaurateur de votre choix. Puisqu’on ne peut plus manger dans nos restaurants préférés, faites venir le restaurant à vous en optant pour les menus livrés ou à emporter de plusieurs chefs et restaurants de renoms. Que ce soit «La Boîte du Chef», de Jérôme Ferrer ou les menus alléchants à emporter d’Helena Loureiro, d’Hakim Chajar, de Paul Toussaint ou des restaurants tels que Le Richmond, Le Gras Dur, Chez Lionel, Morso, ou le Blind Tiger, recevez des mets délicieusement cuisinés pour agrémenter vos soirées. Pour plus de plaisir, recréez l’ambiance du resto à la maison: sortez votre nappe blanche, vos beaux verres à vin et vos chandelles et préparez-vous à passer une belle soirée. Du vrai réconfort dans la chaleur de votre foyer.

Boire la vie en rose

Voyez la vie en rose en optant pour des spiritueux et des vins rosés. La grande tendance du moment! Trois nouveaux produits viennent justement d’arriver à la SAQ. La Crème de Menthe Arthur des Subversifs (distillerie de Sorel-Tracy) colorera joliment votre verre avec sa teinte bonbon. Issue d’un mélange d’eau-de-vie de grain et de feuilles de menthe biologique cultivée au Québec, auquel on a ajouté du thé des bois, elle présente au nez une fraîcheur qui rappelle le fameux bonbon «paparmane». À déguster de préférence comme digestif avec des glaçons.

La plus jolie vodka affiche une couleur rose violacé! Prose Vodka obtient sa couleur de façon naturelle grâce à la macération de pommes de terre de couleur pourpre avec laquelle elle est élaborée. Distillée 6 fois pour plus de pureté, elle se boit telle quelle, ou sur glace, pour en préserver la couleur et la pureté. Un vrai petit remontant!

Pour compléter le trio, pourquoi pas des bulles rosées? Living Coral est un vin «Spumante» qui nous vient d’Italie. Sa jolie bouteille d’un vibrant corail égayera assurément votre table ! À l’intérieur, le mousseux rosé pétille joyeusement. De faible teneur en alcool (8,5%) et avec une belle sucrosité au palais qui le rend gourmand, il se dégustera volontiers à l’apéro.