13 idées-cadeaux de Noël pour se chouchouter

C’est à la maison que les Québécois passeront les vacances de Noël cette année. Pourquoi ne pas essayer alors de faire en sorte que cette période de repos soit apaisante? Voici 13 idées-cadeaux pour se chouchouter et profiter des plaisirs simples qui réconfortent.

Être aux petits soins avec sa peau

Il n’y a rien de mieux que de sentir la peau de son corps nettoyée et hydratée en profondeur. Dans votre bain moussant, massez ce gommage sur votre peau en mouvements circulaires. À votre sortie du bain, appliquez généreusement cette crème corporelle et profitez de la puissance des plantes et des huiles botaniques.

Réconfortante pesanteur

Cette couverture apaisante aide à contrer le stress et les troubles de sommeil. Basé sur la thérapie pondérée, le concept de la couverture s’appuie sur une approche scientifique nommée «Deep Touch Pressure (DTP)» qui consiste en une stimulation par pression profonde. La Clinique Virtuelle propose trois formats et chacun d’eux est disponible en plusieurs poids, soit 10, 15 et 20 livres. Pour des résultats optimaux, il est recommandé de prendre une couverture représentant 10% de son poids.

À partir de 230$, sur clinique-virtuelle.com

Le pouvoir relaxant de l’artisanat

Les 5 succursales de Céramic Café au Québec s’invitent dans votre salon en proposant des ensembles maison pour faire de la peinture sur céramique. Il y a sur leur boutique en ligne plusieurs kits thématiques à commander. Il n’y a rien de plus relaxant que de peindre une tasse en forme de hibou! Céramic Café offre à tous les clients la cuisson gratuite jusqu’au 11 janvier.

Entre 30$ et 160$ selon le kit, sur leccs.com

Manucure originale

Couleurs, motifs, effets mats, marbrés ou pailletés: les manucures d’Ellie K répondent à toutes les envies! Cette spécialiste utilise un gel fortifiant bio-sculpture qui rend le vernis plus durable, parfait pour garder ses ongles impeccables malgré les préparatifs des fêtes. Une de ces idées-cadeaux pour se chouchouter à s’offrir!

52$, chez Nails by Ellie K

Défatiguer le regard

Le télétravail vous a épuisés? Vous avez les yeux bouffis? Ce duo de masseur et de crème pour les yeux de la marque e.l.f. remettra les choses en place. Après avoir appliqué la crème, il suffit de passer le masseur qui vibre et chauffe sous les yeux dans un mouvement partant du coin interne de l’œil vers l’extérieur pour voir vos poches s’atténuer.

25$, sur elfcosmetics.com ainsi que chez Walmart et Pharmaprix

Exfolier en profondeur

Les Entreprises Daniele Henkel proposent dans un nouvel emballage écologique, le renommé Ensemble d’Exfoliation Gant Renaissance paré de rouge, en édition limitée. C’est le moment d’en faire l’essai! Conçu de fibres 100% naturelles, il oxygène la peau en la libérant de ses peaux mortes, des poils incarnés et de l’autobronzant. Une autre de ces bonnes idées-cadeaux pour se chouchouter!

Confort absolu

Après tous ces soins et un long bain chaud, quoi de mieux que de revêtir des vêtements d’intérieur doux et confortables? Cette combinaison longue en tissu côtelé de La Vie en Rose vous démontrera que c’est en effet une joie! Offerte en gris chiné, garnie d’une dentelle blanche au décolleté, elle vous fera sentir élégante pour couronner le tout!

Purifier son intérieur

Le design à la fois simple et moderne de ce diffuseur d’huiles essentielles ultrasonique à prise USB s’intègre aisément dans tout environnement du quotidien. Versez-y quelques gouttes d’huile essentielle de lavande pour vous détendre ou encore de sapin baumier pour une bouffée d’air frais aux parfums de Noël.

55$, sur lotusaroma.com et en pharmacie

Botox capillaire

Ce soin réparateur profond hydrate la chevelure pour la rendre plus douce, soyeuse et galbée. Véritable cure de jouvence naturelle, elle ne dénature pas la fibre du cheveu et encourage, en prime, sa croissance et le contrôle des frisottis. Il ne faut pas oublier sa chevelure dans sa liste d’idées-cadeaux pour se chouchouter!

150$, chez Suite 105 par Glam (demandez Salomé)

Gâter ses pieds

En Nylon matelassé doublé en micromolleton duveteux, les pantoufles Howser II de la marque Keen sont disponibles pour hommes et pour femmes. Elles sont faites d’une assise plantaire en mousse à mémoire de forme qui épouse le pied tout en amortissant chaque pas, avec une semelle extérieure en caoutchouc qui résiste à l’usure extérieure.

Parfumer son derme

Pour plusieurs, le parfum est réservé aux grandes occasions. À l’heure actuelle, elles se font rares, alors n’attendez pas un retour à la normale pour profiter des doux effluves des fleurs, des épices et des fruits. NEST New York vous propose un nouvel ensemble de son eau de parfum Indigo. Chaud et épicé, le parfum embaume des notes de citron italien, de bergamote orange, de thé marocain, de bois de Cachemire et de figues sauvages.

100$, chez Sephora et chez Pharmaprix

Rehaussement des cils

Qui ne rêve pas de se lever avec les cils bien fournis et recourbés, de sortir sans mascara et de se frotter les yeux sans ressembler à un panda? C’est possible grâce à ce soin d’une trentaine de minutes dont les effets durent jusqu’à deux mois.

95$, chez The Ten Spot, pour un rehaussement et une teinture des cils.

Doux arômes

La grande chaîne espagnole Equivalenza, spécialisée en soins et en parfums, se distingue par son approche écoresponsable. Ce diffuseur à bâton par exemple, il vient dans un flacon en verre accompagné de 7 roseaux. Une fois vide, il suffit de se rendre à la boutique du Centre Eaton pour le remplir d’un des douze parfums offerts afin qu’il emplisse la maisonnée d’une douce odeur sucrée.

17$, sur equivalenza.ca ou au Centre Eaton