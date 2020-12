Le Suppliher: pour des cosmétiques sans cruauté animale

Nouvelle vitrine sur la rue Saint-Denis, la boutique Le Suppliher ne vend que des cosmétiques certifiés sans cruauté animale.

C’est le 7 novembre dernier que la boutique de Mélanie Pelchat a ouvert ses portes. Le concept de la toute nouvelle boutique Le Suppliher, dont le design avant-gardiste inspiré des maisons de sable est signé les Gauley Brothers, est de faire découvrir des entreprises engagées, indépendantes, mais surtout, de proposer des produits cosmétiques véganes, conçus dans le respect et l’amour des animaux.

«Les consommateurs sont de plus en plus sensibles à la cause animale. Les réseaux sociaux relayent bon nombre d’images d’horreur, ça contribue à les conscientiser. Acheter des produits sans cruauté, c’est essentiel quand on vise une consommation responsable», explique Mélanie Pelchat, propriétaire de la boutique Le Suppliher.

Après quelques semaines d’ouverture, elle constate que son magasin est bien accueilli par les gens du quartier, qui s’y arrêtent volontiers lorsqu’ils se baladent sur la rue Saint-Denis.

«Ils apprécient l’idée d’acheter leurs cosmétiques ailleurs que dans une grande pharmacie, dit-elle. On les accompagne avec nos conseils et on leur propose de sentir et tester avant d’acheter.»

C’était important pour moi de promouvoir des entreprises qui ont à coeur le bien-être animal.» – Mélanie Pelchat, propriétaire de la boutique Le Suppliher

Les produits offerts

Le Suppliher propose les produits de Yellow Beauty, Unscented Company, Boy Smells, Apprenti Ôr’ganik, Truly Lifestyle Brand, Lernberger Stafsing, Nala Care, Wild Gold Botanicals, Ayla Skin, Mad Hippie, Salt & Stone, et Coola, pour ne nommer que ces compagnies.

Du café pour la bonne cause

Le Suppli(her) sert également des cafés gratuitement aux clients. Les contributions volontaires et les pourboires sont directement remis à la fondation Les abîmés: Havre félin qui vient en aide aux chats en détresse ainsi qu’à la SPCA de Montréal. Un suivi de ces dons est partagé sur ses réseaux sociaux.