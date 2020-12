Des idées cadeaux pour les tout-petits

Tout comme les adultes, les bouts de chou auront bien besoin d’être choyés à Noël cette année. Des jouets colorés aux patins à glace, ces idées cadeaux feront le bonheur des tout-petits.

LeapStart 3D

La compagnie Leapfrog propose un accompagnateur à la lecture en passant par les jeux toucher-et-parler et les animations 3D. Au total, plus de 250 activités se retrouvent dans la bibliothèque pour aider les enfants à développer leurs compétences, et à s’amuser!Pour les enfants de 2 à 7 ans.

60$, chez Walmart

Manteau The Child

La marque Columbia s’est associée à Star Wars pour proposer des vêtements en édition limitée tirés de la série télévisée The Mandalorian. Cette confortable veste pour enfants est inspirée par l’Enfant de The Mandalorian. En plus de faire plaisir à votre enfant, il le tiendra au chaud.

WowWee Hands Full

Ce jeu a de quoi rendre les parents fous, mais les enfants heureux! D’ailleurs Bart, Lisa et Maggie ont fait perdre la boule à Marge et Homer avec ce jeu dans un épisode des Simpson. En produisant des sons, il demande aux joueurs d’appuyer, de tenir et de tourner les boules sans le lâcher, donc les mains s’entremêlent. Une sorte de «twister» pour les mains.

Patins de loisir pour fille

Les patins de loisir ajustables pour fille Micro Ice G Jr de Bladerunner procurent le confort, le support et le style nécessaires pour passer un moment agréable sur la glace. En fonction de la croissance des pieds de l’enfant, les patins sont réglables sur quatre pointures grâce au mécanisme d’ajustement à bouton-poussoir. Économique!

90$, chez Sports Experts

Fashionista Doll

Votre petite est différente de ses amies? Vous aimeriez lui offrir une poupée un peu plus à son image? Celle-ci est jeune, à la mode et en fauteuil roulant. Permettez à votre enfant de défoncer les barrières des préjugés tout en s’amusant avec une jolie poupée.

8$, chez Winners

Manimo

Offrez à votre enfant un cadeau qui lui fera autant de bien que plaisir. Les peluches lourdes de l’entreprise québécoise Manimo procurent des bienfaits aux enfants qui vivent avec un TDA, un TDA/H, un TSA, de l’anxiété ou des troubles d’apprentissages. Basé sur une approche scientifique, Manimo procure une stimulation sensorielle proprioceptive, c’est-à-dire une pression profonde exercée sur la région du corps où il est posé, ce qui amène un effet calmant sur le corps et l’esprit. Sept modèles sont offerts et se déclinent en différentes couleurs.

Débute à 50$, sur fdmt.ca

Nintendo Switch Lite

Ah, les jeux vidéo, ça fait toujours plaisir! La Nintendo Switch Lite est un système de Nintendo Switch compact pour les jeux individuels et portatifs. Son design avec commandes entièrement intégrées et son clavier de commande intégré facilitent les jeux en déplacement. Compatible avec tous les jeux de Nintendo Switch physiques et numériques. Offerte en quatre couleurs.

260$, chez BestBuy

Sac à dos Koussi

Tout à fait uniques, les sacs à dos de l’entreprise québécois Krykou affichent un visage d’éléphant, appelé Koussi. Offerts en trois versions, ils sont confectionnés en tissu Wax (pagne africain), composé de 100% de coton. Chaque pièce est confectionnée à la main dans l’atelier de Krykou. Offerts avec un masque assorti.

Lite Brite

Un classique qui n’a pas pris une ride! Laissez la nostalgie envahir la maison en offrant un Lite Brite à vos enfants. Ils pourront créer des œuvres lumineuses en enfonçant les «pitons» dans les modèles de Light Brite. Il suffit ensuite d’appuyer sur le bouton pour voir le chef-d’œuvre s’illuminer de 4 façons différentes!

35$, chez Indigo

Slimes et peintures moussantes

L’entreprise québécoise GOM.MEE, reconnue pour ses soins spécialement adaptés aux peaux réactives, déballe une collection festive de slimes moussantes et de peintures scintillantes pour les fêtes. Avec leurs noms rigolos, leurs couleurs vives et leurs effluves fruités, ces potions ludiques sont un succès assuré auprès des tout-petits à l’heure du bain.

Slimes moussantes (rhume de dinde, rhume de Père Noël, rhume de lutin, rhume de pingouin, rhume d’ours polaire), 15$/le pot

Coffret de peintures de corps scintillantes (vert, tomate et jaune doré), 27$/le coffret

Mitaine Kombi

Pour filles et garçons, les mitaines pour junior se déclinent en différentes formes animales. Conçues pour garder les mains au sec et au chaud, les mitaines Animal Jr sont isolées en UltraloftMD et recouvertes d’une coquille en polyamide respirant hydrofuge. Chaudes et mignonnes à souhait!

Une patate à vélo

Basé sur le livre d’Élise Gravel, Une patate à vélo est un jeu dans lequel l’enfant doit décider si les combinaisons se peuvent ou pas en essayant d’avoir toute la même réponse pour avancer sur la piste. Du plaisir et des découvertes rigolotes pour toute la famille! Pour les enfants de 3 à 6 ans.

27$, chez Indigo