Beau’s Beer et Les Thés DAVIDsTEA font à nouveau équipe

Beau’s Beer et Les Thés DAVIDsTEA collabore une fois de plus cette année et propose la DAVIDsTEA London Fog Earl Grey Latte Ale, une bière aromatisée au thé et à la vanille. Et elle arrive sur les tablettes juste à temps pour les fêtes!

La bière London Fog est brassée avec une infusion du mélange de thé Earl Grey crème biologique des Thés DAVIDsTEA. Les microbrasseurs Beau’s ont ajouté à cette infusion une touche de vanille et du lactose pour recréer la texture crémeuse et le goût réconfortant d’un Earl Grey… dans une bière! Et on le perçoit très bien dès la première gorgée!

Le thé Earl Grey contient de l’huile de bergamote, un agrume ayant un arôme bien distinct. Pour brasser la bière DAVIDsTEA London Fog, le thé Earl Grey crème biologique est mis dans la cuve de brassage, avec du houblon barbe rouge. Le lactose et l’avoine ajoutent une touche sucrée et un côté moelleux, et l’arôme de vanille apporte la touche de finition parfaite à cette ale soyeuse et corsée à 5,3 % alc./vol.

À propos de Beau’s

Depuis 2006, Beau’s Brewing Co. brasse des bières originales et savoureuses comme la Lug-Tread Lagered Ale. En plus d’élaborer des bières artisanales uniques et délicieuses, l’entreprise s’évertue à les confectionner avec une réelle considération pour l’environnement et les communautés locales.

Comment Beau’s brasse leur bière

1. Ils mettent de l’orge maltée et de l’eau chaude dans une cuve d’empâtage.

2. Ils laissent infuser (cette infusion permet l’extraction des sucres contenus dans l’orge maltée).

3. Ils transfèrent ensuite le liquide obtenu dans la chaudière pour le faire bouillir.

4. Ils pèsent le thé Earl Grey crème biologique Les Thés DAVIDsTEA et le mettent dans des sachets de thé GÉANTS.

5. Ils les ajoutent à la chaudière pour obtenir cette saveur caractéristique de vanille crémeuse.

6. Enfin, ils transfèrent la bière dans une cuve où elle fermentera pendant quelques semaines avant d’être embouteillée.

Les notes distinctives de la DAVIDsTEA London Fog

Cette ale aromatisée dévoile une robe dorée et un beau collet blanc. Les arômes qui s’y dégagent sont évidemment ceux du thé Earl Grey et de la vanille. Mi-corsée, savoureuse, et à la finale crémeuse, cette ale dorée au goût riche et décadent se sirote allègrement.

Beau’s Beer et Les Thés DAVIDsTEA vendent la DAVIDsTEA London Fog sur la boutique en ligne de Beau’s et dans les dépanneurs et supermarchés du Québec pour le temps des fêtes.