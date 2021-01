La Semaine de la Poutine 2021: en mode livraison… et mobilisation!

Cette année encore revient avec les grands froids hivernaux, la Semaine de la Poutine. Du 1er au 7 février 2021, le plus grand festival de poutine au monde se déroulera dans 8 provinces canadiennes, dont le Québec, l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan, la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick!

Alors qu’il est interdit de manger au restaurant à l’heure actuelle, La Semaine de la Poutine s’est associée à SkipTheDishes pour offrir la livraison gratuite. Il sera donc possible de commander une poutine après le couvre-feu de 20 heures.

Encourager les restaurateurs

Ce n’est un secret pour personne, la dernière année a été l’une des plus difficiles de tous les temps pour les restaurateurs. La passion des Québécois pour la poutine est le prétexte idéal pour se mobiliser.

Comme l’explique par voie de communiqué le cofondateur de La Semaine de la Poutine, Na’eem Adam, «Cette année, plus que jamais, chaque poutine consommée est un signe de loyauté pour les restaurants, pour nous et pour notre communauté. Nous sommes là pour appuyer les restaurants en les aidant à mousser leurs ventes par l’entremise d’une plateforme nationale qui célèbre notre plat le plus reconnu et le plus populaire. L’industrie de la restauration et la communauté des foodies ont besoin de bonnes nouvelles et La Semaine de la Poutine en fait partie.»

Une poutine pour une bonne cause

Pour la troisième année consécutive, La Semaine de la Poutine redonne à un organisme qui lui tient à coeur. Pour chaque poutine vendue dans un restaurant participant, 1$ sera remis à Anorexie et boulimie Québec (ANEB). Cet organisme offre une aide immédiate, spécialisée et gratuite aux personnes atteintes de troubles alimentaires et leurs proches.

Plus de 700 restaurants canadiens participent à La Semaine de la Poutine 2021, dont 120 à Montréal.

Compétition amicale

À la fin du festival, chaque ville annoncera ses gagnants dans les catégories suivantes (et quelques autres!):

La poutine la plus populaire : c’est le choix du public. Pendant La Semaine de la poutine, les amateurs sont invités à voter pour leur poutine préférée sur le site www.lapoutineweek.com.

: c’est le choix du public. Pendant La Semaine de la poutine, les amateurs sont invités à voter pour leur poutine préférée sur le site www.lapoutineweek.com. Le choix des juges : déterminé par un panel d’experts de la poutine dans chaque ville.

: déterminé par un panel d’experts de la poutine dans chaque ville. La poutine la plus extravagante

La poutine la plus créative

…