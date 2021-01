La marque de design danois OYOY arrive au Canada

La marque de design d’intérieur danoise OYOY, qui vend autant des jouets et des accessoires que des décorations et des meubles, débarque sur le marché canadien.

Fondée en janvier 2012 par la designer danoise Lotte Fynboe, la marque s’adresse aux familles modernes avec son esthétique ludique et minimaliste.

En effet, OYOY offre des accessoires pour la maison, destinés à la fois aux enfants et aux adultes qui y vivent.

Influencés par le design danois traditionnel, les imprimés, les formes et les textures contemporaines font écho à l’enfance. L’utilisation de la figure de l’arc-en-ciel en est un exemple. Avec des couleurs et des formes amusantes, les designs classiques sont aussi fonctionnels et durables.

Le nom de la marque est un clin d’œil aux lettres OY, qu’on retrouve sur tous les avions danois depuis 1929. Comme ces avions qui peuvent être situés n’importe où dans le monde, OYOY a un fort sentiment d’appartenance au Danemark.

Une marque qui symbolise le hygge

D’ailleurs, la marque OYOY symbolise le ​hygge​, cet art de vivre typiquement Danois qui célèbre le cocooning au quotidien.

En Français, le mot norvégien hygge se prononce «ouga». Il fait référence à la douceur et au sentiment de bien-être, mais en réalité le hygge ne se traduit pas, il se ressent et il se vit.

Un des principes du hygge est de miser sur l’atmosphère et l’ambiance qui procurent un bien-être presque instantané. Plusieurs Québécois s’inspirent de ce mode de vie pour garder le moral durant les longs mois d’hiver.

Au Danemark, le hygge est présent au cœur de chaque journée durant laquelle il doit toujours y avoir une place pour un moment de répit. Enraciné dans cette tradition danoise, le design d’OYOY se veut simple, utile et épuré.

Où se procurer la marque?

À ce jour, près d’une quinzaine de détaillants tiennent la marque OYOY au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique.

Des articles de la marque sont déjà disponibles dans les boutiques québécoises Buk & Nola​, ​Les Petits Voyous​, ​Boutique Patati Patata​, ​Le Petit Cocon,​ ​les ptits mosüs​, ​BélangerMartin​, ainsi que Le Palais Bulles​.

Le déploiement du site web transactionnel d’OYOY Canada devrait se faire au courant de l’année.

Les couleurs, les formes, les textures et les imprimés des produits OYOY sont un remaniement de souvenirs d’enfance.

Aurélie Sauthier, présidente cofondatrice de l’agence Maison Made in, qui voit à la distribution et à la promotion de la marque au Canada, pense que le design d’inspiration nordique saura faire vibrer une corde sensible chez les Canadiens.

«À travers différentes initiatives, nous mettrons tout en œuvre pour qu’OYOY soit connue d’un océan à l’autre et qu’elle évoque – dans l’esprit des gens d’ici – le design danois, le bon goût et les intérieurs modernes, graphiques et fonctionnels», affirme Mme Sauthier.