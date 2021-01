St-Hubert lance de nouveaux pâtés sans viande

Alors que la population canadienne tend à suivre un régime de plus en plus flexitarien, St-Hubert annonce l’arrivée de trois nouveaux pâtés sans viande pour son rayon de plats réfrigérés.

La protéine végétale étant plus populaire que jamais, St-Hubert souhaitait proposer à ses clients qui cherchent à diminuer leur consommation de viande de nouvelles options pour continuer à savourer les goûts signatures St-Hubert, sans faire de compromis sur le goût.

Disponibles dès maintenant dans tous les supermarchés, le pâté au «poulet» végétarien, le gratin végétarien «poulet» et brocoli ainsi que le pâté chili végétarien viennent bonifier l’offre de plats réfrigérés contenant des protéines végétales.

«À l’aube de notre 70e anniversaire, nous sommes très fiers d’innover à nouveau, comme St-Hubert sait si bien le faire depuis toutes ces années. Offrir encore plus d’options rapides et savoureuses, tout en nous réinventant selon les besoins et désirs de nos clients, nous permet d’évoluer continuellement. L’offre végétarienne étant déjà présente et fort appréciée dans nos différents restaurants à travers le Québec, il était tout naturel pour St-Hubert d’offrir des choix végétariens savoureux et de qualité, comme nos pâtés, sur les tablettes des épiceries. Les saveurs distinctives des produits St-Hubert sont dorénavant accessibles à encore plus de Québécois.»

– Richard Scofield, président, Groupe St-Hubert