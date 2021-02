Stéphane Modat quitte les cuisines du Château Frontenac

Le chef Stéphane Modat, qui mettait son talent en oeuvre dans les cuisines de l’iconique Château Frontenac depuis 2013, a annoncé samedi qu’il quittait son poste.

Le chef français, qui avait été élu «Chef de l’année» en 2019 par Les Lauriers de la gastronomique québécoise, a publié samedi matin un émouvant message sur Facebook annonçant son départ:

«Après plusieurs années extraordinaires passées au Château Frontenac, je décide aujourd’hui de tourner la page et de quitter pour de nouvelles aventures. Dans la vie, le plus important est de rester vrai et intègre avec ses valeurs, de rêver grand, de toujours repousser plus loin sa zone de confort.

J’ai une pensée très spéciale pour toute mes Équipes qui ont pris part à notre projet de réaliser l’extraordinairement grandiose. Nous avons accompli tellement et ne doutez pas que vous avez fait partie de cette réussite. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, je serais toujours là pour vous.

Vous, les artisans, producteurs, et tous ceux qui ont alimenté ma créativité, on va continuer à travailler ensemble, parce que nous sommes là grâce à vous. Je vous adore.

A tous les invités qui ont passés les portes du Champlain, je vous remercie de la confiance et des belles soirées que nous avons passées ensemble. J’ai hâte de vous revoir.

Pour l’instant ma tête bouillonne de projets et d’idées plus folles les unes que les autres, mais il y en a une qui m’allume pas mal.

Je vous promets que je ne vous laisserai pas sans nouvelles longtemps, Plus que jamais, Vive Le Clan.»

Un sentiment partagé

La direction du Fairmont Le Château Frontenac a aussi exprimé son regret face au départ du talentueux chef.

Par voie de communiqué, Ken Hall, le directeur général, s’est dit attristé par la nouvelle: «C’est avec tristesse, mais également avec beaucoup de fierté pour le chemin accompli, que nous annonçons la décision de Stéphane Modat de quitter son poste au Fairmont Le Château Frontenac pour relever de nouveaux défis. Au nom de toute l’équipe, je tiens à féliciter, mais surtout à remercier Stéphane Modat pour tout le travail accompli. Sa fantastique énergie, son charisme et sa passion pour les produits locaux vont certainement nous manquer et nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses projets futurs.»

Suspense

Pour l’instant, nous n’en savons pas plus concernant les futurs projets du chef Modat. Les restaurants du Château Frontenac ont annoncé qu’ils entamaient le processus de recherche pour le prochain chef, mais aucun nom n’a été révélé.