Les fleurs séchées et préservées, une tendance écoresponsable et économique

En bouquets, dans un cadre, sous cloche, en couronnes, en guirlandes ou encore insérées dans des bougies, les fleurs séchées et préservées sont des décorations écoresponsables et économiques.

La fondatrice d’Atelier ­Pépites, ­Marine ­Haillouy, confectionne ses propres créations florales uniquement composées de fleurs séchées et préservées dans son atelier à ­Montréal qu’elle vend ensuite en ligne.

Si les fleurs séchées étaient autrefois perçues comme un produit démodé et vieillot, elles reviennent aujourd’hui plus que jamais à la mode comme décoration d’intérieur, explique ­Marine ­Haillouy, une ­Française d’origine.

Fleurs préservées ou stabilisées

Les bouquets de ­Mme ­Haillouy contiennent également des fleurs stabilisées.

La technique de stabilisation permet aux végétaux de conserver leur fraîcheur et leur flexibilité, comme si elles venaient d’être cueillies.

« ­On va semer et récolter les fleurs, puis les plonger dans un bain de glycérine avec quelques sels minéraux et parfois des colorants alimentaires si on souhaite donner un peu plus de couleurs ou des teintes différentes aux fleurs », précise ­Marine ­Haillouy.

Produit durable

Les fleurs séchées et stabilisées sont des produits écoresponsables puisqu’elles perdurent dans le temps et conservent leur beauté pour plusieurs années.

En effet, dépendamment des variétés, les bouquets de fleurs séchées durent en moyenne deux ans, affirme ­Marine ­Haillouy. Quant aux fleurs préservées, elles sont souvent appelées « les fleurs éternelles » parce qu’elles durent indéfiniment et demandent très peu d’entretien.

C’est pourquoi la tendance est aussi très économique. « ­Un bouquet de fleurs séchées coûte un peu plus cher qu’un bouquet de fleurs fraîches, mais va durer beaucoup plus longtemps », ­explique-t-elle.

Par ailleurs, les fleurs sont des produits qui viennent du monde entier, qu’elles soient fraîches ou séchées.

Or, faire venir de loin une fleur fraîche qui durera une semaine à l’intérieur a une empreinte écologique considérable. « ­Tandis qu’une fleur séchée, même si elle venait de loin, sera toujours plus écoresponsable parce qu’elle va être plus durable », ajoute la fondatrice d’Atelier ­Pépites.

Entretenir des fleurs séchées

Les bouquets de fleurs séchées durent longtemps et demandent très peu d’entretien. Il y a cependant quelques règles à suivre.

• ­Peut-on les mettre près d’un radiateur ? Non, il faut absolument éviter toutes les sources de chaleur. Donc, contrairement aux fleurs fraîches, il ne faut pas placer le bouquet séché au soleil. La chaleur va assécher encore plus la fleur et la rendre plus cassante.

• ­Doit-on les mettre près d’une source de lumière ? Non, il faut aussi éviter toutes les sources de lumière directe puisque ­celle-ci va venir absorber les couleurs des fleurs. Si elles sont exposées à la lumière, les fleurs séchées deviendront plus pâles, voire pastelles. Cependant, si vous voulez donner un côté plus rétro au bouquet, vous pouvez facilement le mettre au soleil. Les couleurs vont alors s’estomper graduellement.

• ­Comment nettoyer un bouquet sans l’abîmer ? Un bouquet nécessite très peu d’entretien. De la poussière pourrait s’accumuler au bout de six mois ou un an. Le cas échéant, il suffit de souffler délicatement dessus. Il est aussi possible d’utiliser un ­sèche-cheveux à air froid à une distance d’environ un mètre.

• ­Combien de temps ­peut-on conserver un bouquet de fleurs séchées ? Si on suit bien ces règles, le bouquet peut durer indéfiniment, mais la durée de vie moyenne est de 2 ans. Par la suite, on peut vouloir changer de couleur ou de variété de fleurs.

D’autres boutiques en ligne de fleurs séchées: Atelier végétal, Jungle fleur, ­Prune les fleurs, ­Le ­garde-fleurs