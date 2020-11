Trinquons au vendredi 13

Vendredi 13! Une journée qui est associée à plusieurs superstitions, de mauvais augures pour certains. Personnellement, je préfère boire à la chance, car nous traçons notre chemin et nos attitudes déterminent le genre de vie que l’on finit par avoir. Cette semaine donc, trinquons aux bonnes choses de la vie avec un osso buco, et à celles, encore meilleures, qui nous attendent. Santé!

Campolieti Valpolicella Ripasso Luigi Righetti Rosario Vera Honoro Vera Rioja 2019 Freixenet Legero

Campolieti Valpolicella Ripasso Luigi Righetti

Pour notre osso buco, on se devait de trouver un vin capiteux qui irait de pair avec la tendreté de cette viande mijotée. Quoi de plus classique qu’un accord sur un vin italien? La recette étant d’origine milanaise, on a privilégié un vin de la région d’à côté, la Vénétie. Ample en bouche, il a subi une seconde fermentation sur les presses de l’amarone (d’où le nom «Ripasso») qui lui vaut plus de structure et des notes complexes. Un vieillissement de 12 à 14 mois en barriques de chêne françaises et en foudre de chêne lui procure une belle rondeur. On aimera ses notes de cerises noires, de chocolat et de vanille.

Vin rouge

Italie

Code SAQ : 964569

Prix : 18,25$

Rosario Vera Honoro Vera Rioja 2019

La famille Juan Gil, qui a des vignobles partout dans le pays, commercialise des vins non seulement bien faits, mais aussi dans le respect de l’environnement. Celui-ci ne fait pas exception et se présente comme bio, en plus d’être végane et sans histamine (agent inflammatoire). Une cuvée d’un excellent rapport qualité/prix. Le vin n’a séjourné que cinq mois en fûts de chêne français, juste assez pour lui donner une belle structure, sans trop goûter le bois. Équilibré et riche en fruits (cassis, mûres), il est agréable et moyennement corsé. Une petite finale épicée et des notes de cacao lui donnent un petit kick intéressant. Il ira merveille avec vos viandes braisées ou rôties.

Vin rouge

Espagne

Code SAQ : 13657693

Prix : 17,15$

Freixenet Legero

Pour ceux et celles qui ont envie de trinquer mais qui, pour une raison ou une autre, préfèrent ne pas consommer d’alcool, voici un produit qui va vous intéresser. Si vous avez déjà essayé des vins non alcoolisés et avez été déçu du goût, celui-ci pourrait changer la donne. La raison qui le différencie de certains autres produits? Le vin de base employé est de très bonne qualité. Ce Cava possède un tempérament joyeux! Des notes tropicales, de fruits exotiques et d’agrumes le caractérisent. Une bulle énergique et un taux de sucre qui lui donne un profil mielleux, le prédisposent à des accords sur des desserts, au citron ou aux poires, ou encore à le déguster seul à l’apéro.

Vin mousseux

Espagne

Code SAQ : 11886783

Prix : 9,15$

Osso buco de porc à la mijoteuse

Portions : 6

INGRÉDIENTS

1,6 kg (3 1/2 lb) jarrets de porc tranchés (environ 5 cm)

125 ml (1/2 tasse) farine tout usage, séparée

15 ml (1 c. à soupe) beurre

15 ml (1 c. à soupe) huile végétale

3 oignons, coupés en gros cubes

4 branches de céleri, coupées en gros morceaux

4 carottes, coupées en morceaux

3 gousses d’ail, hachées finement

500 ml (2 tasses) vin rouge

796 ml tomate entières, avec leur jus

125 ml (1/2 tasse) olives, dénoyautées

60 ml (4 c. à soupe) câpres

10 branches de thym, effeuillées

Bouillon de bœuf, en quantité suffisante

4 branches d’origan frais

Sel et poivre du moulin

PRÉPARATION

Assaisonner et fariner les jarrets de porc des deux côtés. Mettre 1 cuillère à soupe de farine de côté. Dans une poêle, à feu vif, faire fondre le beurre et l’huile, colorer la viande sur toutes ses faces, retirer et déposer dans la mijoteuse. Dans la même poêle, colorer les oignons, le céleri, les carottes et l’ail quelques minutes, saupoudrer de farine (1 c. à soupe), assaisonner, puis déglacer avec le vin rouge. Transférer dans la mijoteuse. Dans la mijoteuse, ajouter les tomates, les olives, les câpres et le thym. Verser du bouillon de bœuf jusqu’à ce que les légumes soient recouverts. Cuire à la puissance maximale durant 4 heures. Au moment de servir, assaisonner et ajouter l’origan.



Cette recette a été fournie par Metro mon épicier, disponible à metro.ca.