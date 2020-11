Des vins à déguster à la bonne franquette

Cette semaine on a choisi pour vous trois vins qui sont à déguster à la bonne franquette! Lorsque le climat se refroidit et que la neige tapisse le sol de sa couverture blanche, on apprécie déguster de bons plats et des vins plaisants. Voici trois vins à boire sans prétention.

Domaine Cazes Côtes du Roussillon Marie-Gabrielle 2019 Laurent Miquel Solas 2019 Alois Lageder Pinot Bianco Sudtirol Alto Adige 2019

Ce vin nous vient du sud de la France, où le soleil plombe de tous ses feux l’été. Quand on goûte à ce vin, c’est comme si on avait emprisonné ce chaud soleil dans la bouteille! Un vin qui tapisse la bouche de sa texture riche et qui descend lentement dans le gosier en laissant derrière lui des arômes de fruits rouges et noirs, d’olives mûres, d’épices et de cuir. Un accord parfait avec un plat rustique comme notre fricassée de saucisses aux légumes d’automne.

Vin rouge

France

Code SAQ : 851600

Prix : 18,90 $

Laurent Miquel Solas 2019

On se régale de ce pinot noir fruité et généreux. Pour un pinot noir français, le prix est imbattable. Ce n’est pas un Bourgogne, mais la qualité du jus est surprenante. Un vin charmeur qui se boit sans prétention. À la fois savoureux et festif, il laisse échapper des notes gourmandes de fruits noirs (mûres, cassis), de fraises, de thé chai et d’herbes de Provence. On s’imagine être à la campagne et déguster ce vin accompagné d’un plat rustique de volaille, de légumes racines ou de cuisses de canard confites.

Vin rouge

France

Code SAQ : 13584383

Prix : 15,95 $

Alois Lageder Pinot Bianco Sudtirol Alto Adige 2019

Ce blanc nous vient d’un producteur qui fait des merveilles rapport qualité/prix. Ce vin nous vient du nord de l’Italie où le climat montagneux se prête à la pratique du ski. Un peu comme chez nous, les habitants du Sud Tyrol aiment profiter des sports d’hiver et faire ripaille autour d’une bonne bouffe et de bons vins. On sort alors le fromage de chèvre, les pâtes aux asperges, les entrées de speck (charcuterie salée), et on déguste un élégant pinot blanc, comme celui-ci, qui évoque la fraîcheur des régions alpines!

Vin blanc

Italie

Code SAQ : 12057004

Prix : 19,80 $

Fricassée de saucisses de Toulouse aux légumes d’automne rôtis

Portions : 4 à 6

INGRÉDIENTS

8 saucisses de Toulouse

250 ml (1 tasse) d’huile d’olive extra-vierge

4 carottes nantaises, pelées et coupées en brunoise

2 panais, pelés et coupés en brunoise

2 blancs de poireau, coupés en rondelles d’environ 2,5 cm (1 po)

2 betteraves jaunes moyennes, coupées en brunoise

8 pommes de terre grelots lavées, bien brossées et coupées en cubes

4 gousses d’ail, pelées et écrasées grossièrement

4 branches de thym frais + quelques branches pour garnir

2 branches de romarin frais

Sel et poivre du moulin

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 425°F. Dans un grand bol, mélanger délicatement tous les ingrédients, à l’exception des branches de thym réservées pour la garniture. Saler et poivrer généreusement. Déposer dans un plat ou une plaque de cuisson, légumes dessous et saucisses dessus. Cuire au four 45 minutes, en retournant les saucisses à mi-cuisson. Sortir la fricassée du four, garnir des branches de thym réservées et servir aussitôt, accompagné d’une demi-glace si désiré.

Une recette tirée de…

Rôtir : recettes savoureuses au four par Jean-François Plante

(Les Éditions de l’Homme)