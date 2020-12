Des vins pour les apéros virtuels

La tendance des Fêtes 2020? Les apéros et les partys virtuels! La nouvelle façon de fêter avec nos pairs. Cette semaine, on vous propose justement une recette gourmande de style finger food qui siéra totalement aux rendez-vous festifs sur Zoom. Côté vins, on reste dans cette même thématique pour vous proposer des vins qui se prennent à la bonne franquette, faciles à boire, sans prétention et surtout… qui ont un caractère festif.

Planeta Frappato 2018

Qui dit apéro virtuel, dit vin convivial, «vin de soif», ou vin «glou-glou», si vous préférez. Ce genre de vin s’accompagne magnifiquement d’un plateau de charcuteries. Un accord qui revêt déjà un caractère festif. Planeta est une maison reconnue en Sicile; ses vins sont presque tous issus de raisins locaux. Le Frappato, qui est le cépage unique de cette cuvée, donne des vins faciles à boire, avec une belle fraîcheur et très fruités. Si vous cherchez un vin qui invite à la discussion et au plaisir, vous avez le candidat tout trouvé. Élégant, mais sans prétention, avec un taux faible en alcool (12,5%), il sera le bon compagnon de party! Servir fais autour de 12-13 °C.

Vin rouge

Italie

Code SAQ: 12640611

Prix: 22$

Côtes du rhône Grand Veneur 2019

Une nouveauté à la SAQ. Un vin blanc gourmand aux notes florales, de pêche et de coing. Le vin est un peu plus cher que d’autres suggérés dans cette chronique mais il en vaut le coût. D’abord pour l’expérience que la famille Jaume détient sur les terroirs de Côtes-du-Rhône, et ce, depuis l’ancêtre Mathieu Jaume en 1826. Aujourd’hui, Odile et Alain Jaume possèdent des parcelles un peu partout dans les appellations situées en Vallée-du-Rhône et leurs vins expriment tous le caractère propre à leur terroir. Des vins intenses, authentiques et cultivés en agriculture biologique. Si vous aimez les hors-d’œuvre goûteux (champignons à l’ail, asperges gratinées, fromages et abricots séchés), il vous faut ce blanc!

Vin blanc

France

Code SAQ: 14205357

Prix: 18,85$

Château De Saint Cosme Little James Basket Solera

Un vin original! Un 100% grenache aux accents méditerranéens qui a été vinifié en «solera», normalement utilisé pour les xérès et les rhums. La méthode consiste à mélanger des vins plus âgés à des vins plus récents dans de grosses barriques afin de leur donner plus de structure et de maturité. Le vigneron qui a créé cette cuvée aime s’amuser. Il a choisi une étiquette inspirée d’une bande dessinée de son enfance

et un bouchon dévissable pour son côté accessible. Son vin est bon, juteux, chaleureux avec un côté épicé. Exactement ce qu’il faut pour accompagner nos petits pains farcis à la viande et qui se manger à la bonne franquette!

Vin rouge

France

Code SAQ: 13958277

Prix: 15,90$

Petits pains farcis à la viande (pains gombos)

Portions: 6

Ingrédients

2 c. à soupe de beurre

1 oignon, haché

1 gousse d’ail, pressée

1 lb d’un mélange de porc, de veau et de bœuf haché

1 boîte de 10 oz de soupe condensée au poulet et aux gombos

3 c. à soupe de ketchup

1 c. à soupe de moutarde jaune préparée

1 c. à soupe de sauce Worcestershire

2 c. à soupe de fines herbes fraîches au choix (thym, persil, etc.)

Sel et poivre du moulin

12 petits pains à salade

Préparation

Dans une grande poêle, à feu moyen-vif, faire fondre le beurre. Ajouter l’oignon et l’ail et cuire pendant 3 minutes en remuant souvent. Ajouter le mélange de viande. Faire brunir pendant environ 5 minutes en remuant souvent. Ajouter le reste des ingrédients de la farce et mélanger. Baisser le feu à moyen-doux. Laisser mijoter en remuant de temps à autre pendant 15 minutes ou jusqu’à ce que la préparation ait la consistance désirée, en prenant soin de baisser le feu de nouveau au besoin. Rectifier l’assaisonnement. Fendre les pains dans le sens de la longueur et les farcir du mélange. Servir aussitôt.

Note: Pour que les pains aient une texture légèrement craquante, on peut les faire chauffer au four préchauffé à 300°F pendant environ 5 minutes avant de les farcir.

Cette recette a été fournie par les Producteurs de lait du Québec, disponible sur recettesdici.com.