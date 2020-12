Des vins à offrir en cadeau

Cette semaine, on se fait un pot-pourri de plusieurs styles de vins qu’on pourrait offrir en cadeau. Vous cherchez une bouteille pour dire merci à votre médecin de famille, une pour le professeur de votre enfant, une autre pour le préposé qui prend soin de votre mère au CHSLD? Cette année, particulièrement, ces gestes d’appréciation posés auprès des gens qui nous soutiennent seront plus que jamais de bon ton.

Château Puy-Landry Castillon Côtes de Bordeaux 2018

Un Bordeaux fait toujours son effet lorsqu’on a à faire un cadeau. Celui-ci est un beau passe-partout à prix doux. Il vient d’une petite maison familiale où on priorise l’agriculture biologique. Le vin a été élevé 12 mois en cuves de ciment pour en garder la fraîcheur. Faite de merlot à 80% (auquel on a jouté 10% de cabernet franc et 10% de cabernet-sauvignon), cette cuvée est axée sur le fruit. Parfaite pour nos plats des fêtes : dinde rôtie avec sauce ou notre tourtière au porc et aux champignons.

Vin rouge

France

Code SAQ : 852129

Prix : 16,10$

Ornellaia Le Volte Toscana 2018

Le vin d’entrée de gamme du prestigieux vignoble Ornellaia est toujours un incontournable présent pour ceux qui aiment faire vieillir leurs vins dans un cellier. Il peut toutefois se boire maintenant en compagnie de plats italiens forts, tels un osso buco ou un bœuf braisé. Il vaudrait mieux le laisser reposer dans une carafe une bonne heure avant de le servir. Il s’épanouira alors davantage en laissant s’échapper des arômes de cerise et de réglisse. En bouche, le vin est charnu sur une dominante de fruits noirs mûrs.

Vin rouge

Italie

Code SAQ : 10938684

Prix : 29,85$

Massaya Le Colombier Vallée de la Bekaa 2018

Vous avez envie d’offrir un vin qui sort de l’ordinaire à un ami? Pourquoi pas un du Liban? Celui-ci est un assemblage de cépages du sud de la France et de l’Espagne (cinsault 35%, grenache 35% et tempranillo 30%). Bénéficiant de l’expérience d’un partenaire bordelais et d’un autre à Châteauneuf-du-Pape, la famille derrière ce vignoble a su produire des vins modernes, qui ont de l’élégance et une belle fraîcheur. Avec ses notes épicées et poivrées et son côté fruité, on le sert avec un bon gigot d’agneau.

Vin rouge

Liban

Code SAQ : 10700764

Prix : 18,50$

Mouton Cadet Réserve Haut-Médoc 2016

Cette cuvée se distingue de l’entrée de gamme de la marque. Premièrement, parce qu’elle a fait un passage marqué dans des fûts de chêne (16 mois), mais aussi parce que ses raisins proviennent des meilleures parcelles dans le Haut-Médoc, ce qui lui donne du caractère et de la complexité. Une cuvée composée de merlot à 56% et de cabernet-sauvignon à 44% qui s’exprime par des notes fruitées et vanillées dans une enveloppe aux tanins charnus. Vu son côté robuste, il se marie très bien avec des viandes grillées ou rôties.

Vin rouge

France

Code SAQ : 14548501

Prix : 24$

Lionel Osmin & Cie Cami Salié Jurançon Sec 2018

Un Jurançon sec raffiné et complexe. Ce producteur est une référence dans le sud-ouest de la France. Les cuvées de ce coin de pays peuvent gagner en intensité et en arômes, si elles sont élaborées avec des soins particuliers. Celle-ci a bénéficié d’un élevage de 10 mois, d’un bâtonnage sur lies et d’une macération pelliculaire de quelques heures. En résulte, un vin crémeux avec de la structure qui garde une belle fraîcheur. Son côté iodé le prédispose à des plats salés, des huîtres ou un doré en croûte de sel, par exemple.

Vin blanc

France

Code SAQ : 13402316

Prix : 25,80$

Domaine Tariquet Côtes de Gascogne Premières Grives 2019

Un autre vin du Sud-Ouest, doux cette fois. Un monocépage de gros manseng. Dès les premiers givres de l’automne débute la récolte des cépages tardifs. Ces raisins gorgés de sucre et concentrés en saveurs entrent dans la composition de vins moelleux. En plus d’être suave, il affiche une belle fraîcheur. On aime ses notes de fruits exotiques qui iront à merveille avec un foie gras ou un camembert au four avec une garniture de noix et de miel. En plus, il vient dans une belle boîte en carton pour les cadeaux.

Vin blanc

France

Code SAQ : 561274

Prix : 18,90$

Fontanafredda Langhe 2019

On connaissait déjà le Barolo du même producteur, on découvrira avec plaisir son vin en appellation Langhe. Le nebbiolo est le même cépage utilisé pour les deux appellations, mais ici on retrouve un peu moins de concentration tannique. Sa couleur rouge tirant sur le brunâtre évoque les vins plus vieux. Pourtant, il est jeune avec un côté voluptueux. Ses notes de roses séchées, de fruits rouges lui donnent de l’élégance. Petit plus, les raisins sont issus de culture biodynamique. En cadeau pour un collectionneur de vins italiens de renom.

Vin rouge

Italie

Code SAQ : 13553392

Prix : 18,80$

Humberto Canale Estate Pinot Noir Patagonie 2019

On connaissait l’Argentine pour ses vins corsés, on découvre ceux de la nouvelle génération, plus frais et beaucoup plus élégants. Ce pinot noir en fait partie. Issu de vieilles vignes de la propriété vinicole, ce vin a séjourné en partie en fûts de chêne français durant

sept mois, puis six mois en bouteilles. On en tire une cuvée à la fois ronde, concentrée en fruits mûrs, mais bien équilibrée par sa fraîcheur. Des notes de vanille et de cerise pour un vin généreux qui plaira aux gourmands et qui s’accompagnera de volailles rôties.

Vin rouge

Argentine

Code SAQ : 13684211

Prix : 15,95$

Tourtière de porc aux champignons

Portions : 8

INGRÉDIENTS

375 ml (1 1/2 tasse) de pommes de terre, pelées et coupées en cubes

1 kg (2 lb) de porc haché maigre

500 ml (2 tasses) de champignons, coupés en tranches

180 ml (3/4 tasse) de céleri, haché

180 ml (3/4 tasse) de bouillon de poulet

2 oignons, hachés

3 gousses d’ail, hachées

4 ml (3/4 c. à thé) de sel

2 ml (1/2 c. à thé) de poivre noir du moulin

2 ml (1/2 c. à thé) de sarriette séchée

2 ml (1/2 c. à thé) de thym séché

1 ml (1/4 c. à thé) de clou de girofle moulu

1 ml (1/4 c. à thé) de cannelle moulue

1 feuille de laurier

Deux abaisses de pâte brisée de 23 cm

(9 po) de diamètre

1 jaune d’œuf

10 ml (2 c. à thé) d’eau

PRÉPARATION