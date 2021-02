Une Saint-Valentin suave et originale

Cette fin de semaine sera sous le signe de l’amour, puisque nous célébrerons la Saint-Valentin! Pour l’occasion, je vous propose de découvrir des produits originaux, au goût suave ou aux teintes rosées, qui contribueront de façon certaine à mettre de l’ambiance dans vos soirées romantiques!

Pour ceux qui relèvent le Défi de 28 jours sans alcool mais qui ont envie de célébrer avec un verre en main, voici un très bon cidre du Québec à 0,5% d’alcool. Vous ne ressentirez pas d’effets enivrants mais vous aurez le bon goût d’un cidre bien fait et rafraîchissant. Pour rester dans l’ambiance de la fête, on choisit ce pétillant aux notes enjôleuses de fleurs blanches, de pomme fraîche et de miel. Délicatement sucré, il se sirote à l’apéro ou au dessert, avec une meringue au citron idéalement.

Cidre mousseux

750 ml

Canada, Québec

Code SAQ: 12204078

Prix: 11,95$



Il parait que les bulles ont un effet aphrodisiaque! Et si votre nectar se présente dans une magnifique bouteille rose doré à effet miroir, reflétant votre visage et celui de votre douce moitié… Effet garanti! Le contenu est aussi convaincant que le contenant. Une bulle fine dans une robe saumon, des notes suaves de fraise et de pêche et un nez envoûtant de fruits gourmands; ce brut de Vénétie se déguste allégrement avec du saumon fumé, des fruits de mer ou une brochette bococcini-fraises!

Vin mousseux rosé

750 ml

Italie, Vénétie

Code SAQ: 26,95$

Envie de quelque chose de différent pour séduire le palais de votre douce moitié? Pourquoi pas un porto rosé? Moins robuste que son grand frère le rouge, ce porto affiche une grande légèreté et ouvre la porte aux soirées coquines! Une fois la coupe portée aux lèvres, on est séduit par ses saveurs gourmandes de fraises fraiches et de framboises. Élégant et joliment balancé en sucre, ce porto sera à son meilleur servi frais ou avec des glaçons, seul ou accompagné d’une salade de fruits.

Porto rosé

750 ml

Portugal, Porto/Douro

Code SAQ: 13858241

Prix: 14,80 $



Pour ce week-end où l’amour est dans l’air, profitez-en pour découvrir des saveurs suaves qui ajouteront un peu de sensualité à vos repas en tête-à-tête. Par exemple, ce muscat de Rivesaltes est un vin doux naturel qui se déguste lentement pour en savourer la finesse des arômes. En bouche, vous serez séduits par ses notes complexes d’agrumes et de fruits exotiques mûrs et sa finale légèrement mentholée. Idéal avec les fromages forts.

Muscat de Rivesaltes

750 ml

France, Languedoc-Roussillon

Code SAQ: 961805

Prix: 26,10$

Recette

Pétoncles poêlés, beurre noisette, sauge et juliennes de Prosciutto San Daniele

Pour 2 personnes

Ingrédients

Pétoncles (8 pétoncles U-10)

4 c. à soupe de beurre noisette

4 tranches de Prosciutto di San Daniele

8 feuilles de sauge

Préparation

Beurre à la noisette

Faites cuire le beurre dans une casserole à feu moyen en remuant de temps en temps, jusqu’à ce qu’il commence à changer de couleur. Baissez le feu et remuez constamment, jusqu’à ce que le beurre soit juste au-delà du brun doré.

Pétoncles

Dans une poêle très chaude, déposez les pétoncles et saisissez-les jusqu’à ce qu’une croûte dorée se forme. Retournez les pétoncles et retirez-les du feu. Ajoutez un peu de beurre noisette et quelques feuilles de sauge dans la poêle; arrosez les pétoncles du jus de cuisson pendant 20 secondes.

Retirez les pétoncles et les feuilles de sauge de la poêle et laisser reposer sur un papier pendant 30 secondes. Mettez les pétoncles dans les assiettes.

Pour servir

Garnissez chacun d’eux avec le Prosciutto di San Daniele. Arrosez de beurre noisette et garnissez de feuilles de sauge croustillantes.