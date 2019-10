Il faut insister davantage sur les dangers de l’alcool dans les campagnes contre les overdoses

Les overdoses d’alcool sont souvent accompagnées de la prise d’autres psychotropes comme le cannabis ou les opioïdes, montre une nouvelle étude américaine. Or, mélanger alcool et drogues amplifie le risque d’accidents graves et de décès, soulignent les chercheurs.

Depuis que la crise des opioïdes sévit aux États-Unis, une grande partie des campagnes nationales visant à prévenir les risques d’overdose se concentrent sur les médicaments ou les drogues illicites appartenant à la famille des opiacés (fentanyl, morphine, héroïne, etc).

Mais d’après des chercheurs du centre de toxicomanie de l’université du Michigan (États-Unis), un produit autorisé sur le marché et massivement consommé devrait davantage être placé au cœur des politiques de prévention: l’alcool.

L’étude, récemment publiée dans le journal Alcoholism: Clinical and Experimental Research, rappelle que l’alcool seul tue six Américains et Américaines par jour. C’est certes moins impressionnant que les overdoses par opioïdes, responsables d’environ 130 décès par jour aux États-Unis.

Mais cette recherche révèle que sur les 660 personnes qui se sont rendues au centre de toxicomanie de l’université du Michigan, 90% ont subi une overdose d’alcool, comme un «black-out» ou coma éthylique, au moins une fois dans leur vie.

Parmi elles, 80% déclarent avoir consommé des drogues en même temps que l’alcool, comme de la marijuana, des sédatifs (somnifères, cocaïne,crack) ou des opioïdes délivrés sur ordonnance.

«L’alcool est peut-être plus socialement acceptable que d’autres substances, mais il demeure l’une des plus grandes causes de décès dans notre pays. Il accélère les effets d’autres drogues qui agissent sur le cerveau et le système nerveux, et vice versa», explique Anne Fernandez, chercheuse à l’université du Michigan et autrice principale de l’étude.

«Nous devons mieux comprendre comment les gens mélangent les substances et comment les surdoses résultent des interactions de ces substances», ajoute-t-elle. La chercheuse souligne toutefois la nécessité de mener des études à plus grande échelle, dans la mesure où la sienne a été réalisée uniquement auprès d’un nombre limité de patients reçus au centre de toxicomanie de l’université du Michigan.