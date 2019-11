Passionnés de yoga, trouvez votre équilibre

Méditation, respiration et postures: voilà les trois fondements du yoga qui accordent le corps avec l’esprit et l’âme. L’explosion de la pratique n’est pas récente, mais de nouvelles méthodes apparaissent chaque année.

Les postures de l’arbre, de l’enfant et du chien tête en bas; les respirations alternative, retenue ou simple… De plus en plus de personnes s’adonnent à cette discipline indienne ancestrale, qui comporte des avantages à la fois physiques et émotionnels.

Si vous pensez que le yoga n’est pas fait pour vous, repensez-y, car tout le monde peut le pratiquer. Si vous cherchez depuis longtemps unsport que vous n’abandonnerez pas au bout d’un mois, le yoga peut être une excellente option.

«C’est une méthode santé complète puisque la biologie du corps entier est régulée, à l’échelle tant cellulaire que neuronale. Le yoga nettoie, purifie, nourrit et oxygène les cellules. Ça marche à tous les niveaux», explique à Métro Yuyuniz Navas, professeure de yoga. Yuyuniz pratique le yoga tous les jours depuis 15 ans et l’enseigne depuis 8 ans.

«Avec de la constance, les adeptes vont nettoyer leur corps, leurs émotions, leur estomac, leurs pensées, et puis se réveiller. Ça aide aussi à être plus créatif, plus lucide, et ça fournit plus d’énergie», ajoute-t-elle

Des mouvements fluides et rythmés, connectés à la respiration, aident à se recentrer et à donner de l’énergie au corps. Avec de la pratique, on devient plus conscient de son corps et on apprend à maintenir une bonne posture en tout temps.

Thérapeute physique et professeure de yoga, María Ignacia Hozven souligne les bienfaits de ces exercices pour les muscles.

«La plupart des sports entraînent un raccourcissement des muscles, mais le yoga permet une grande souplesse avec un gain de mobilité de la colonne vertébrale. Il engendre aussi un équilibre musculaire qui aide à réduire les éventuelles douleurs articulaires et lombaires», raconte-t-elle.

Bien qu’il apparaisse comme un sport calme et de faible intensité, il aide à brûler un nombre élevé de calories (de 200 à 800) au cours d’une séance. Cela dépend du type de yoga choisi, car il en existe de plus puissants que d’autres.

Six types de yoga

Asthanga

Un des plus pratiqués, parce que c’est un sport très complet dans lequel des mouvements vigoureux et exigeants sont exécutés. On parle d’un yoga athlétique et dynamique qui réveille le corps, permet d’étirer les membres et de développer les muscles. Les séances se déroulent avec des enchaînements de postures liés au rythme de la respiration, qu’on appelle vinyasa. Il nous apprend aussi à maîtriser les inspirations et les expirations.

Aero

Cette branche, relativement nouvelle, combine le yoga et les acrobaties. Les postures sont exécutées à l’aide d’une balançoire en tissu accrochée au plafond. La pratique est différente et divertissante, et les postures retournées procurent de nombreux avantages, comme le soulagement du cou et de la pression crânienne. Le yoga aero permet un étirement en profondeur et améliore la souplesse. Ses résultats sont le renforcement de l’équilibre, des muscles et de l’agilité, mais aussi l’élimination d’un bon nombre de calories.

Bikram

Basé sur les effets thérapeutiques de la chaleur, il se pratique dans une salle chauffée à 42 degrés Celsius. Pendant 90 minutes, les mêmes séquences de postures sont répétées, ce qui permet de travailler en profondeur. Le bikram est idéal pour ceux qui ont besoin de transpirer pour sentir leur corps travailler. Il aide à éliminer les toxines et améliore l’apparence de la peau.

Booty Ballet

Cette combinaison de yoga, de danse et de cardio est arrivée il y a quelques années au Chili. Les leçons durent de 60 à 90 minutes et commencent par une méditation. Elles se poursuivent par une danse qui fait transpirer et qui fait brûler jusqu’à 600 calories au rythme de la musique.

Pour les femmes enceintes

Ces exercices sont un bon moyen de se recentrer sur l’enfant à venir et préparent le corps à la naissance. «Cela permet de renforcer et d’améliorer la stabilité du plancher pelvien, qui est essentielle au moment de l’expulsion», explique María Ignacia Hozven, thérapeute physique et experte en grossesse et en post-partum.

Power Yoga

Connu comme une forme très physique de yoga, il permet un exercice complet du corps. Il faut maintenir les postures un long moment. Les résultats sont excellents sur le plan musculaire.

6 bienfaits du yoga